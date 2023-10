Cardi B debatendo sobre como aliviar o julgamento de Tasha K $ 3,4 milhões, buscando o conselho da mãe

cartão b só pode estar suavizando sua postura quando se trata de seu arquiinimigo, o blogueiro Tasha K. e os US$ 3,4 milhões que ela deve a Cardi!!!

A rapper de “Bodak Yellow” deu a seus fãs um depoimento emocionado nas primeiras horas da manhã de quinta-feira … alertando-os para nunca confundirem sua gentileza com fraqueza, mas também admitiu que está debatendo se deveria continuar a seguir o julgamento gordo que o tribunal decidiu Tasha precisa desembolsar.

A revelação de Cardi veio algumas horas depois que Tasha foi ao ar na noite de quarta-feira… falando entre lágrimas sobre seu próprio trauma passado, enquanto pedia desculpas a Cardi e falava sobre seu próprio relacionamento confuso com Nicki Minaj .

Os fãs alertaram Cardi para não cair no que muitos consideram lágrimas de crocodilo de Tasha – a blogueira de fofocas pediu falência em maio, já que o julgamento de US$ 3,4 milhões ainda está pendente. A carne deles ferveu nas ruas do Twitter logo depois.