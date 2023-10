Cardi B faz uma estranha ameaça a qualquer mulher que queira Offset depois que ele lhe dá um luxuoso presente de aniversário

Aprimeiro, Cardi B ficou preocupado quando Desvio Apressei-a escada abaixo para comer em uma manhã de quarta-feira.

Quando ela viu o que a esperava, o rapper icônicoA preocupação de Dorian mudou para alegria, e então não demorou muito para que isso se transformasse em um reivindicação feroz sobre seu homem amoroso e atencioso, com quem ela teve problemas no passado.

Presente de aniversário da Offset para Cardi B

O Migos rapper que planeja lançar um novo álbum chamado “Set It Off” na sexta-feira, 13 de outubrose superou para comemorar 31º aniversário de Cardi B. Ele alinhou as escadas e uma sala inteira com pétalas de rosa, levando a uma extravagante exibição de balões, velas e flores que diziam “Feliz Aniversário Cardi B.”

“Eu te amo! Muito obrigada”, diz Cardi no vídeo, antes de defender seu homem com uma ameaça única.

“Eu vou morder por esse homem! Me ouviu? Morder você!”

Cardi B prova a força de seu relacionamento com Offset

Cardi postou o vídeo dela descobrindo a surpresa de aniversário no Instagram. Se isso não bastasse, ela professou seu amor por Offset na legenda, listando suas coisas favoritas sobre ele:

“Muito obrigada amor… você sempre vai além por mim. Eu amo sua pele, amo seu rosto, amo seu corpo, seus tornozelos, amo sua alma, amo seu coração, amo seu peido, eu amo sua fé, amo seu talento, Eu vou MORDER qualquer um por você lmaoooo”

Dela mídia social seguidores se divertiram com demonstração de amor entre os dois rappers, que, apesar alegações de trapaça parecem estar se dando muito bem quando Cardi B entra em seu 32º ano.