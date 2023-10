Cardi B perdoa Kanye West pelo discurso retórico sobre ‘Industry Plant’ de 2018

Kanye West não mordeu a língua enquanto atacava cartão b durante seu surgimento monstruoso em 2018… como pode ser visto nas imagens vazadas de um documentário inédito que está queimando a internet!!!

Nos clipes, Ye também foi inflexível Kris Jennernamorado de longa data Corey Gamble é um agente da CIA que amarrou Cardi a um suposto mundo novo que entrava em conflito com suas lealdades existentes. Sim, isso está aí, então aperte o cinto.

Em um documentário inédito, Kanye West chama Cardi B de uma planta da indústria que não escreve seus raps e foi colocada aqui para ‘substituir’ Nicki Minaj. pic.twitter.com/HTYPO4OneP – Pop Fish 🐠 (@TheePopFish) 1º de outubro de 2023

Ye discursou: “Cardi B é uma planta dos Illuminati. Ela não escreve seus raps. Ela literalmente substituiu Nicki Minaj, propositalmente que a colocaram lá, e agora ela não sabe o que fazer, e não tem ideia do que diabos está acontecendo. Ela acha que é apenas uma bênção do universo. Não é nenhuma bênção do universo!!!”

Em 2018, Cardi lançou seu primeiro e único álbum solo… o histórico “Invasion of Privacy”, que gerou 2 singles Diamond e também viu sua rivalidade com Nicki quase em conflito … mas as estações mudam assim como os sentimentos das pessoas às vezes e Cardi parece estar deixando o passado ser apenas isso.

Cardi B responde ao vídeo popular de Kanye West protegendo-a em 2018 com um recente dele mostrando seu amor. pic.twitter.com/cMYR3RmXGu -Peter Dredd (@PeterDredd) 2 de outubro de 2023

À medida que o clipe se espalhava nas redes sociais, Cardi optou por NÃO latir de volta… ela postou um emoji de coração com um clipe da entrevista de Ye em 2022 com Jason Lee em “Hollywood Unlocked”, onde Ye elogiou sua franqueza e se emocionou por ter o privilégio de gravar uma música com ela – a faixa de 2022 “Hot Sh*t” com Lil Durk.