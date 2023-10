Cardinals anunciam uma mudança no centro – Kyler Murray começará na semana 9?

Tele Cardeais do Arizona já vi o suficiente do quarterback Josué Dobbs como chamador de sinal de franquia Kyler Murray se aproxima de seu retorno para NFL Ação.

Treinador principal Jonathan Gannon anunciou na segunda-feira que Arizona está indo em uma direção diferente para o concurso da Semana 9 em Cleveland. Dobbs vai sentar seguindo o Cardeais’31-24 derrota para o Corvos de Baltimore no domingo – e Murraypelo menos segundo o treinador, tem a chance de disputar sua primeira partida desde dezembro passado.

Dobbs pronto como titular

Depois de um início de temporada promissor em que liderou o Cardeais para uma vitória frustrante sobre o Dallas Cowboys, Dobbs se desfez nas últimas semanas em meio a uma série de reviravoltas e um ataque lutando para funcionar como um todo.

Dobbs lançou mais duas interceptações na derrota de domingo para o Corvos, elevando seu total para cinco apenas nos últimos quatro jogos. Ele atrapalhou a bola em cada um dos Arizonanos últimos cinco jogos e perdeu quatro fumbles em oito jogos – reviravoltas que aumentaram sem um burro de carga correndo atrás dele, como o lesionado James Conner.

Os problemas de rotatividade chegaram a um ponto em que Gannon provavelmente entregará as rédeas Música Clayton quando os Cardeais visitam o Marrons na semana 9 de ação. Afinaçãoescolhido na quinta rodada do draft deste ano, ainda não tomou uma decisão NFL snap – mas como Murray entra em forma de jogo, Tune terá sua chance contra Clevelandexcelente defesa.

Um momento que fez de Joshua Dobbs o favorito dos fãs no Arizona

O retorno de Kyler está próximo

Apesar de Cardeais espera-se que dancem uma música diferente Afinação contra Clevelandé geralmente aceito que Murray não ficará na prateleira por muito mais tempo.

O duas vezes Pro Bowler Murray tem participado ativamente dos treinos após meses de cansativa reabilitação devido a uma lesão no joelho. Se ele for nomeado titular contra AtlantaMurray poderá disputar até oito jogos – toda a segunda metade da temporada – assim como Arizona determina sua direção futura como quarterback.

Se Murray impressionar com uma nova equipe técnica, os Cardinals poderão comprar ativamente a escolha geral número 1 no Draft de 2024 da NFL se terminarem com o pior recorde da liga. Se Murray luta para se livrar da ferrugem, então fale sobre Calebe Williams no deserto ficará cada vez mais alto.