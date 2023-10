Cargolift volta a CONTRATAR no Sul e no Sudeste

A Cargolift, uma das maiores e melhores empresas do setor de logística do país, está contratando novos funcionários para compor seu time. Dessa forma, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são as opções disponíveis:

Analista de Cyber Security Sênior – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Desenvolvimento de Sistemas – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Frota- São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Analista de Logística JR – Armazém SBC – São Bernardo do Campo – SP;

Analista de Logística JR – Matriz – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista Fiscal Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de CCO – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente Operacional I – Armazém SBC – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Assistente Operacional I – Central de Emissões – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente Operacional II – Sorocaba – SP – Efetivo;

Estagiário em Projetos – Curitiba – PR – Efetivo;

HR Business Partner – Foco em T&D – Curitiba – PR – Efetivo;

Motorista Carreteiro – SJP – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira – Vinhedo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Porteiro (a) – Curitiba – PR – Efetivo.

Mais sobre a Cargolift

Dando mais informações sobre a Cargolift, podemos destacar que conta com 13 unidades (em 7 estados brasileiros), com aproximadamente 500 colaboradores. Em relação à sua frota, é válido ressaltar que são quase mil caminhões, além de armazéns e serviços logístico.

Na questão da sustentabilidade, vale também deixar claro que, com uma gestão operacional inovadora e tecnológica, tem conquistado resultados importantes em termos de otimização, economia de recursos e redução de emissões de CO2. Isto é, trata-se de uma ótima empresa para se trabalhar, ainda mais se estiver iniciando sua carreira profissional.

Como enviar o currículo?

Agora que a lista de vagas da Cargolift já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



