Cargos, vagas e órgãos envolvidos

O Concurso Nacional Unificado, também conhecido como Enem dos Concursos, tem sido muito falado ultimamente. O motivo principal é a quantidade de oportunidades.

As chances são para médio e superior e as vagas foram divulgadas. Confira os detalhes e cargos do certame.

Concurso Nacional Unificado

O aguardado processo seletivo, que tem como objetivo preencher um total de 6.590 vagas distribuídas entre 20 órgãos e entidades públicas, representa uma oportunidade significativa para aqueles que aspiram a uma carreira no serviço público federal.

Inicialmente, o governo havia anunciado a disponibilidade de 7.826 vagas, mas nem todos os órgãos públicos optaram por aderir ao modelo de concurso unificado.

De acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, ainda existe a possibilidade de outros órgãos aderirem até a assinatura do termo de adesão. “Alguns órgãos ainda não entenderam totalmente o modelo e preferiram manter a realização de concursos de forma individual”, afirmou a ministra.

A expectativa é que o edital do Concurso Nacional Unificado seja publicado até o dia 20 de dezembro, com a aplicação das provas prevista para ocorrer entre o final de fevereiro e meados de março, abrangendo aproximadamente 180 cidades simultaneamente.

Objetivo e provas do Concurso Nacional Unificado

O governo tem a intenção de estabelecer o concurso unificado como a principal forma de seleção de servidores públicos federais, com a perspectiva de torná-lo uma oportunidade recorrente para os candidatos, com edições anuais ou bienais.



A primeira fase do concurso está programada para acontecer em um único dia, sendo dividida em duas etapas distintas.

Em um primeiro momento, todos os candidatos enfrentarão uma prova objetiva com conteúdo comum a todos os participantes. Em seguida, no mesmo dia, serão realizadas provas dissertativas abordando temas específicos relacionados a cada bloco temático.

Ao realizar a inscrição no Concurso Nacional Unificado, os candidatos serão solicitados a escolher um dos blocos que representam as áreas de atuação governamental disponíveis. Posteriormente, deverão indicar suas preferências de cargo entre as vagas oferecidas no bloco escolhido.

A ministra Esther Dweck tranquiliza os candidatos ao afirmar que os detalhes sobre os temas abordados nas provas serão divulgados no edital. Além disso, ela destaca que não haverá uma alteração substancial em relação aos conteúdos tradicionalmente exigidos nos concursos em andamento.

Quem vai participar do Concurso Nacional Unificado

Confira os órgãos com as vagas:

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) – 502 vagas Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) – 742 vagas Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 520 vagas Ministério da Gestão e Inovação e transversais – 1.480 vagas Ministério da Saúde – 220 vagas Ministério do Trabalho e Emprego – 900 vagas Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) – 30 vagas Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – 50 vagas Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) – 40 vagas Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) – 40 vagas Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – 35 vagas Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 895 vagas Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 296 vagas Ministério da Cultura – 50 vagas Advocacia-Geral da União (AGU) – 400 vagas Ministério da Educação – 70 vagas Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – 40 vagas Ministério dos Povos Indígenas – 30 vagas Ministério do Planejamento e Orçamento – 60 vagas.

Conheça os cargos

Os cargos ofertados no Concurso Nacional Unificado são estes:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI

Analista Técnico Administrativo: 190 vagas (nível superior)

Economista: 27 vagas (nível superior)

Psicólogo: 2 vagas (nível superior)

Estatístico: 12 vagas (nível superior)

Técnico em Comunicação Social: 10 vagas (nível superior)

Técnico em Assuntos Educacionais: 2 vagas (nível médio)

Arquivista: 16 vagas (nível superior)

Arquiteto: 14 vagas (nível superior)

Engenheiro: 68 vagas (nível superior)

Bibliotecário: 4 vagas (nível superior)

Contador: 5 vagas (nível superior)

Médico: 20 vagas (nível superior)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC

Analista de Comércio Exterior (ACE): 50 vagas (nível superior)

Analista Técnico Administrativo: 50 vagas (nível superior)

Economista: 10 vagas (nível superior)

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários: 30 vagas (nível superior)

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia: 40 vagas (nível superior)

Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA

Auditor Fiscal Federal Agropecuário: 200 vagas (nível superior)

Analista em Ciência e Tecnologia: 40 vagas (nível superior)

Tecnologista: 40 vagas (nível superior)

Agente de Atividades Agropecuárias: 100 vagas (nível médio)

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal: 100 vagas (nível médio)

Técnico de Laboratório: 40 vagas (nível médio)

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

Analista Administrativo: 137 vagas (nível superior)

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 446 vagas (nível superior)

Engenheiro Agrônomo: 159 vagas (nível superior)

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTI

Analista em Ciência e Tecnologia: 296 vagas (nível superior)

Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI

Indigenista Especializado: 152 vagas (nível superior)

Administrador: 26 vagas (nível superior)

Antropólogo: 19 vagas (nível superior)

Arquiteto: 1 vaga (nível superior)

Arquivista: 1 vaga (nível superior)

Assistente Social: 21 vagas (nível superior)

Bibliotecário: 6 vagas (nível superior)

Contador: 12 vagas (nível superior)

Economista: 24 vagas (nível superior)

Engenheiro: 20 vagas (nível superior)

Engenheiro Agrônomo: 31 vagas (nível superior)

Engenheiro Florestal: 2 vagas (nível superior)

Estatístico: 1 vaga (nível superior)

Geógrafo: 4 vagas (nível superior)

Psicólogo: 6 vagas (nível superior)

Sociólogo: 12 vagas (nível superior)

Técnico em Assuntos Educacionais: 2 vagas (nível superior)

Agente em Indigenismo: 152 vagas (nível médio)

Técnico em Comunicação Social: 10 vagas (nível superior)

Ministério da Saúde – MS

Tecnologista: 220 vagas (nível superior)

Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP

Analista Técnico Administrativo: 100 vagas (nível superior)

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE

Auditor Fiscal do Trabalho (AFT): 900 vagas (nível superior)

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

Analista Administrativo: 15 vagas (nível superior)

Especialista em Previdência Complementar: 25 vagas (nível superior)

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar: 35 vagas (nível superior)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 275 vagas (nível superior)

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas (nível superior)

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8 vagas (nível superior)

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300 vagas (nível médio)

Mais vagas Concurso Nacional Unificado

Veja outras oportunidades

Advocacia-Geral da União – AGU

Administrador: 154 vagas (nível superior)

Arquiteto: 5 vagas (nível superior)

Arquivista: 2 vagas (nível superior)

Analista Técnico Administrativo: 90 vagas (nível superior)

Contador: 47 vagas (nível superior)

Economista: 35 vagas (nível superior)

Engenheiro: 18 vagas (nível superior)

Estatístico: 7 vagas (nível superior)

Médico: 3 vagas (nível superior)

Psicólogo: 10 vagas (nível superior)

Técnico em Assuntos Educacionais: 20 vagas (nível superior)

Técnico em Comunicação Social: 9 vagas (nível superior)

Ministério dos Povos Indígenas – MPI

Analista Técnico Administrativo: 30 vagas (nível superior)

Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO

Analista Técnico Administrativo: 45 vagas (nível superior)

Economista: 15 vagas (nível superior)

Ministério da Cultura – MinC

Analista Técnico Administrativo: 50 vagas (nível superior)

Carreiras transversais – que servem para vários órgãos

Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG): 150 vagas (nível superior)

Analista de Infraestrutura (AIE): 300 vagas (nível superior)

Analista em Tecnologia da Informação (ATI): 300 vagas (nível superior)

Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS: 500 vagas (nível superior)