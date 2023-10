Carl Froch: ‘Crap’ Tommy Fury vs. luta KSI deve sinalizar o fim do Misfits Boxing

Carl Froch espera que o último card do Misfits Boxing seja o começo do fim.

Apesar de duas lutas intrigantes no evento principal e uma eliminatória repleta de destaques nas redes sociais, o Prime Card do último sábado não conseguiu entregar no final com as duas lutas principais, Tommy Fury x KSI e Logan Paul x Dillon Danis, disputando de maneira sombria.

Embora a luta caótica de Paul com Danis tenha gerado pelo menos algumas manchetes divertidas, a vitória apática de Fury sobre KSI não conseguiu gerar qualquer tipo de fogos de artifício. Froch, um ex-campeão de boxe que atualmente atua como analista da Sky Sports, ficou chocado com o evento principal de sábado e com a tendência do influenciador do boxe em geral.

“A luta em si foi absolutamente diabólica”, disse Froch em seu Froch na luta Canal do Youtube. “Foi tão ruim. Foi uma merda. Foi provavelmente a pior luta que já vi. Não era competitivo. Nenhum deles realmente queria dar um soco com medo de ser revidado. Suponho que KSI tentou um pouco, mas não sei o que ele estava fazendo. Ele estava meio que quicando no chão, dando saltos estelares no meio do ringue na frente de Tommy Fury, apenas esperando e fazendo esses saltos estelares, agitando os braços, batendo as asas como o quê? Não foi boxe. Ele estava tentando cronometrar Tommy na entrada com um 1-2. De vez em quando, KSI acertava um soco, provavelmente um ou dois socos durante todos os seis rounds. … Tommy Fury apenas ficou lá olhando para ele tentando apoiá-lo. Não houve fintas, não houve movimento de pés, não houve movimento de cabeça. Tudo o que aconteceu foi KSI baleado, às vezes ele aterrissou, às vezes não, e então eles se reuniram para uma festa de abraços. Eles estavam apenas se abraçando.”

“É horrível de assistir”, continuou Froch. “O que esses dois caras estão fazendo? É tão ruim. É terrível. Todo mundo que viu vai concordar, acho que todas as respostas nos comentários do YouTube ou nos reels do Instagram que foram divulgados, todo mundo concorda como foi uma merda. E então eles têm a audácia no final de discutir, de dizer ‘Oh, olhe, você tem uma marca no rosto.’ ‘Eu bati em você mais do que você me bateu.’ — Você estava tentando me acertar com um soco. A discussão e o final foi tipo: vocês acabaram de ter seis rounds, 18 minutos tentando acertar um ao outro e tudo que vocês fizeram foi correr e então quando vocês chegaram ao alcance, vocês se levantaram e se abraçaram, agora você quer tem uma discussão sobre quem acertou quem e quem ganhou? Não acho que ninguém deveria ter vencido, deveria ter sido um empate.”

Por mais terrível que tenha sido a ação no ringue a produção conjunta Misfits Boxing-DAZN pelo menos impressionou no lado da produção com as personalidades grandiosas fazendo o seu melhor para superar umas às outras na preparação para a noite da luta e no próprio evento.

Até mesmo Froch teve que tirar o chapéu para a capacidade dos boxeadores influenciadores de capturar a atenção de seu público-alvo.

“Foi uma ótima produção”, disse Froch. “O local em Manchester estava absolutamente lotado, esgotado. KSI, quando ele fez sua caminhada no ringue, chegou em seu Lamborghini verde, então você pode ver por que ele é atraente para muitas crianças. Muitas crianças, amigos da escola do meu filho, circulavam em torno de 10 e 12 anos para sentar e assistir ao evento. Eles estavam todos sentados lá com pipoca, batatas fritas e hambúrgueres do restaurante local e todos sentados lá, entusiasmados com este evento.

“Então, em termos de produção, a pirotecnia da noite, as entradas do ringue, a presença de celebridades, a presença da multidão, o dinheiro que deve ter sido investido nisso, acho que eles gastaram muito dinheiro nisso para fazer com que parecesse bom . É tudo brilho e glamour.”

Ainda assim, sem a ação para apoiá-lo, Froch não consegue imaginar por que os fãs continuariam a desembolsar seu suado dinheiro para assistir boxeadores não treinados travando lutas chatas. O Prime Card, sem dúvida, atraiu grande interesse de um público não tradicional de esportes de combate, mas será que o boxe influenciador atingiu seu pico?

“Espero que não vá a lugar nenhum e que tenha atingido uma parede de tijolos e que seja a última vez que veremos essa porcaria absoluta do Misfits Boxing. … Quando as pessoas estão pagando por um evento principal, elas querem ver uma luta de boxe ou algum tipo de show”, disse Froch. “A luta entre Logan Paul foi uma merda e a luta entre Tommy Fury e KSI foi absolutamente diabólica, foi horrível.”