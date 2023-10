Carr do Saints é ineficiente, Mayfield brilha para os Buccaneers apesar da lesão de Evans

Baker Mayfield lançou três passes para touchdown para Baía de Tampa, Derek Carro retorno surpresa de uma lesão no ombro pouco ajudou Nova Orleans‘ ofensa anêmica, e o Bucaneiros vencer o Santos 26-9 no domingo.

Mayfield completou 25 de 32 para 246 jardas, incluindo TDs para Cade Otten, Trey Palmer e Deven Thompson já que os Bucs (3-1) assumiram o primeiro lugar no NFC Sul.

Começando uma semana depois de torcer o ombro de arremesso em Green Bay, e depois de apenas treinos limitados na semana passada, Carr lutou para mover o ataque do New Orleans, que registrou apenas quatro touchdowns nas primeiras três semanas e não somou esse total na semana 4.

Carr finalizou 23 de 37 para 127 jardas e foi demitido três vezes na segunda derrota consecutiva para o Saints (2-2), que esperava um impulso de Alvin Camara‘s retorno de uma suspensão de três jogos.

Kamara tocou na bola 24 vezes, com 11 corridas e 13 recepções, mas terminou a apenas 84 jardas da scrimmage. O New Orleans abriu o placar por 3 a 0, mas não marcou no resto do tempo.

Baker Mayfield brilha para Buccaneers vs.

Mayfield, por sua vez, passou para dois touchdowns no segundo quarto. Ele ganhou tempo com os pés na terceira descida antes de acertar Otten para uma pontuação de 4 jardas que fez 7-3.

Mayfield foi interceptado pouco antes da linha do gol no final do intervalo por Isaac Yiadom, mas o zagueiro Adam Prentice atrapalhou a bola de volta para os Bucs.

Mayfield então acertou Palmer em uma rota de fade para o lado direito para fazer 14-3 no intervalo.

Mayfield encerrou o jogo com seu passe de 5 jardas para o mergulho de Thompkins faltando 3:44 para o fim.

OPORTUNIDADES PERDIDAS para Derek Carr, Santos

No início do terceiro quarto, Carr tinha o melhor recebedor Chris Olave abra o campo profundo duas vezes em uma unidade. Carr o derrubou pela primeira vez. No segundo, segurança Antonio Winfield recuperou-se a tempo de pegar Olave por trás e fazer um mergulho na end zone.

Kamara ajudou a levar o Saints para dentro do Tampa Bay 20 no final do terceiro quarto – com quatro corridas para 29 jardas e duas recepções para 12 jardas – mas eles se contentaram com o field goal curto de Grupe para fazer 14-6.

LESÕES

Bucaneiros: WR Mike Evans machucou o tendão da coxa no segundo quarto e não voltou. …S Ryan Neil recebeu atenção em campo da equipe de treinamento do Bucs após fazer um desarme na segunda jogada do jogo.

Santos: O Juwan Johnson estava ativo, mas não pôde jogar devido a uma aparente lesão na panturrilha antes do jogo. …G Turfa Andrus saiu no segundo tempo para ser avaliado por uma concussão.

A SEGUIR

Bucaneiros: Depois de um tchau, anfitrião Detroit em 15 de outubro.

Santos: Visita Nova Inglaterrapróximo domingo.