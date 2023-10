Carro voador eVTOL da Cyclotech tem turbina no lugar de hélices (Confira!)

Pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas a Cyclotech está desenvolvendo um carro voador eVTOL, que irá revolucionar o mercado. A princípio, o desenvolvimento desse tipo de veículo elétrico está se tornando uma realidade, com tecnologias inovadoras que permitem uma mobilidade eficiente pelo ar.

Todavia, a Cyclotech é uma empresa especializada no desenvolvimento do chamado eVTOL. Neste momento ela tem investido em novas tecnologias para seus projetos. A companhia decidiu apostar em um novo design para seu carro voador, que pode revolucionar o setor e a indústria, que aposta nesta grande inovação.

O carro voador em questão se chama Cyclotech CruiseUp. Seu design é sofisticado com um toque futurístico. A companhia aposta em suas hélices, que vêm equipados com CycloRotors. Eles se parecem com tambores e o veículo possui a vantagem de se movimentar com facilidade no ar com muito conforto para seus usuários.

Aliás, a novidade sobre o carro voador, é que os CycloRotors se movimentam, ou seja, giram no seu próprio eixo, o que acaba por permitir que o eVTOL tome um impulso para qualquer direção. Sendo assim, não é mais necessário realizar a movimentação de inclinação de suas hélices, para que o veículo voe pelo ar.

Tecnologia do carro voador

Devido ao CycloRotors, o carro voador eVTOL da Cyclotech possui uma maior mobilidade. Através de sua nova tecnologia, o veículo tem um sistema de frenagem mais eficiente no ar. Isso se deve ao fato de que ele desvia o impulso para a frente, sem que haja uma mudança em sua inclinação ou uma eventual guinada.

Analogamente, com o novo design do carro voador apresentado pela Cyclotech, seus veículos possuem seis turbinas CycloRotors. Elas são mais do que suficientes para que o eVTOL suba ao ar, mesmo que haja algum problema e alguma delas falhe. O Cyclotech CruiseUp tem uma alimentação a base de eletricidade, com uma autonomia elétrica.

Desse modo, através de seus CycloRotors, o eVTOL consegue voar por até 100 km com apenas uma carga. Além disso, o carro voador alcança uma velocidade máxima de até 150 km/h. Mesmo com uma autonomia pequena, o veículo, segundo a Cyclotech, consegue se locomover por um espaço mais do que suficiente.

Para a companhia, seu carro voador pode ser amplamente utilizado na grande maioria das cidades e em seus subúrbios. A Cyclotech acredita que seus eVTOL devem estar à disposição dos consumidores e voar pelo céu nos próximos anos. A companhia diz que a tecnologia está em pleno desenvolvimento, prestes a ser lançada.

eVTOL nas grandes cidades

Ademais, segundo a Cyclotech, em um primeiro momento, seu carro voador deverá ser utilizado como táxis e ônibus aéreo. A empresa também pensa no desenvolvimento de seu CruiseUp para o uso pessoal. A companhia acredita que esse veículo se tornará uma realidade para seus consumidores em 2035.

Markus Steinke, diretor de desenvolvimento da Cyclotech, sobre o lançamento de seu eVTOL e sua tecnologia em um futuro próximo, diz que “Os CycloRotors são a porta de entrada para o mercado de massa da aviação sustentável, com um mercado endereçável de milhões de veículos por ano. Fazemos seu carro voar”.

A empresa, no entanto, não falou sobre os preços para a aquisição de seus carros voadores. O eVTOL é uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical. Os CycloRotors do veículo se parecem com tambores ou bobinas e possuem furos laterais girando em torno de um eixo horizontal.

Sendo assim, o CruiseUp consegue direcionar seu empuxo para a direção que seu motorista deseja. Não há mais a necessidade de se inclinar as hélices ou o corpo do carro voador para ele se mover no ar. Dessa maneira, essa tecnologia inovadora permite também que o veículo elétrico freie, mudando a direção de seu impulso.

Aeronave elétrica

A Cyclotech afirma que seu CruiseUp terá uma capacidade para dois passageiros, e promete revolucionar os deslocamentos urbanos de curta distância. Dessa forma, para a companhia, seu carro voador deverá ter um maior desempenho que os de outros eVTOL, atualmente em desenvolvimento pelas indústrias do setor.

Em conclusão, o CruiseUp tem o dobro de tamanho que um carro comum, e uma aparência futurística. A companhia espera que seu carro voador esteja disponível para todos os seus usuários no ano de 2035 visto que é preciso ainda o desenvolvimento da pavimentação do caminho para táxis aéreos e ônibus eVTOL.