Carrossel Supermercado CONTRATA Empacotador, Repositor e mais!

O Carrossel Supermercados, famosa rede com mais de 50 anos de história em algumas cidades mineiras, está com ótimas vagas de emprego espalhadas por São Lourenço, Caxambu, Baependi e Itanhandu. Dito isso, veja quais são os postos de trabalho disponíveis:

Auxiliar de Limpeza – Loja Praça – São Lourenço – Efetivo;

Balconista de Frios – Baependi – MG – Efetivo;

Balconista de Frios – Loja Praça – São Lourenço – MG – Efetivo;

Empacotador (a) – Caxambu – MG – Efetivo;

Empacotador – Loja Centro – São Lourenço – MG -Efetivo;

Empacotador – Loja Praça – São Lourenço – MG – Efetivo;

Motoboy – São Lourenço – MG – Efetivo;

Operador (a) de Caixa Auxiliar – Baependi – MG – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Loja Centro – São Lourenço – MG – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Loja Praça- São Lourenço – MG – Efetivo: Atender com excelência o cliente, conhecendo e compreendendo suas necessidades, trocando informações, dando e recebendo feedback, seguindo os padrões de atendimento e relacionamento, visando a satisfação e a realização das expectativas dos cientes;

Repositor (a) – Baependi – MG – Efetivo.

Mais sobre o Carrossel Supermercados

Dando mais detalhes sobre o Carrossel Supermercados, podemos frisar que a rede tem o compromisso de oferecer aos clientes uma experiência de compra diferenciada, com produtos de qualidade, preços competitivos e atendimento de excelência.

Além disso, acredita que o sucesso da empresa depende do engajamento e da dedicação de seus colaboradores. Por isso, está sempre em busca de profissionais talentosos e comprometidos, que desejam crescer conosco e contribuir para o sucesso da empresa. Gera atualmente mais de 600 empregos diretos.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos do Carrossel Supermercados, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Tudo o que você precisa fazer é verificar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

