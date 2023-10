Carta assinada por 14 presidentes à venda, estabeleceu recorde mundial do Guinness

Aqui está a chance de colocar as mãos em um item histórico do Livro Guinness dos Recordes Mundiais… uma carta assinada por 14 presidentes dos EUA está chegando ao mercado aberto… e está à venda por 6 dígitos.

É o único documento no mundo com 14 assinaturas presidenciais… e foi autografado por basicamente todos os presidentes de Herbert Hoover está inativo, exceto por John F. Kennedy dar Joe Biden .

O pergaminho presidencial recorde está à venda através Momentos no tempo …com um preço de US$ 175.000.

A história por trás da carta é super legal… conforme relatado no Amarillo Globe-News… tudo começou em outubro de 1932, quando um homem do Texas chamado Richard C. Corbyn escreveu isso Franklin D. Roosevelt sobre uma possível parada de campanha no Arizona. FDR respondeu e assinou seu autógrafo no final.