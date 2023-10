Cartão de crédito da XP Investimentos oferece 15% de cashback na Black Friday

A XP Investimentos acaba de anunciar uma oportunidade para seus clientes em celebração à Black Friday. Entre os dias 20 e 27 de novembro, os titulares do cartão de crédito XP Investimentos poderão usufruir de um investimento diferenciado, recebendo 15% de “Investback” em todas as compras realizadas na função crédito, com valores de até R$1 mil.

Os clientes que utilizarem seu cartão de crédito XP Investimentos durante o período da campanha terão a chance de receber 15% do valor de suas compras de volta em suas contas de investimento. Essa promoção, chamada de “Investback”, proporciona a oportunidade de potencializar os investimentos dos clientes.

Condições de participação da campanha

De acordo com informações disponibilizadas pela empresa, a promoção está aberta a todos os clientes que são novos na XP Investimentos. Além disso, aqueles que não tenham realizado transferências de recursos para suas contas de investimento na XP até o dia 26 de outubro de 2023 também podem participar.

Para aproveitar essa oportunidade, é necessário possuir um cartão de crédito XP Investimentos. Os clientes que ainda não possuem o cartão de crédito da instituição podem entrar em contato com a empresa para fazer a solicitação. No entanto, é importante se certificar de que o cartão seja emitido a tempo de ser usado durante o período da promoção.

Segundo o regulamento da campanha, é preciso que os usuários transfiram o montante de, no mínimo, R$10.000 (dez mil reais) para a conta de investimento para ser elegível para a promoção. Mais informações e detalhes sobre a ação podem ser obtidas no site oficial da empresa.

Sobre a XP Investimentos

Com uma ampla gama de serviços financeiros e produtos de investimento, a XP Investimentos se estabeleceu como uma das principais empresas do setor no país. Os serviços da XP vem ajudando milhares de brasileiros a alcançar seus objetivos financeiros e aperfeiçoar suas estratégias de investimento.

A XP Investimentos também reconhece a importância da educação financeira e, por isso, oferece uma série de recursos educacionais, como cursos e materiais informativos. Esses recursos visam capacitar os investidores a entender melhor o mercado financeiro e a tomar decisões mais informadas.



Você também pode gostar:

Em suma, a XP Investimentos é uma instituição financeira de renome no Brasil, conhecida por sua plataforma de investimento avançada, ênfase na educação financeira e constante inovação. A empresa pode ser uma boa opção para aqueles que estão buscando maximizar seus investimentos.

Campanhas de cashback no cartão de crédito

As ações de cashback no cartão de crédito podem valer a pena, dependendo do perfil de gastos do cliente e das condições oferecidas pela instituição financeira. O cashback é uma forma de recompensar os clientes por suas compras, oferecendo a devolução de uma porcentagem do valor gasto.

Antes de escolher um cartão de crédito é recomendado que os consumidores verifiquem a taxa de cashback oferecida pela instituição. Isso porque algumas campanhas oferecem uma porcentagem fixa, enquanto outras podem variar com base no tipo de compra, oferecendo, por exemplo, mais cashback em categorias específicas.

No geral, campanhas de cashback podem ser uma ótima maneira de economizar dinheiro em compras diárias, desde que o cartão de crédito seja utilizado de forma responsável. É importante comparar ofertas disponíveis para escolher aquela que melhor atenda às necessidades e objetivos financeiros do consumidor.