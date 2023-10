Cartão de crédito que aprova limite até para negativados: saiba como pedir

Você está com o nome negativado e precisa de crédito no cartão? Não se preocupe, pois existem opções disponíveis para você. Diferentes bancos estão aprovando clientes com o nome sujo, permitindo o acesso ao limite de crédito mesmo para aqueles que não conseguiram aprovação inicialmente. Neste artigo, vamos explorar as possibilidades e os benefícios oferecidos por essas instituições financeiras. Vamos lá!

O Palmeiras Pay: um banco que aprova clientes negativados

Recentemente, o Palmeiras Pay, a conta digital do time paulista, começou a aprovar limites de crédito para clientes com o nome negativado. Essa é uma ótima notícia para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras e precisam de uma opção de crédito. O banco do Palmeiras oferece a função de débito para todos os clientes, mas agora também está liberando limites de crédito para aqueles que não conseguiram aprovação inicialmente.

Através do aplicativo do Palmeiras Pay, disponível para Android e iOS, ou em uma loja da Pefisa ou da Pernambucanas, é possível solicitar o cartão de crédito. Mesmo que você não seja aprovado de imediato para a função de crédito, você ainda terá acesso ao cartão de débito, que chegará à sua casa em até 10 dias. Além do cartão de crédito, o Palmeiras Pay também oferece outros serviços, como empréstimos, seguros, pré-venda de shows e programas culturais. No futuro, o banco planeja disponibilizar benefícios adicionais, como portabilidade de salário, investimentos e cashback em lojas oficiais do Palmeiras.

Outros bancos que ajudam clientes negativados

O Palmeiras Pay não é o único banco que está aprovando clientes com o nome sujo. Existem outras instituições financeiras que também oferecem essa facilidade para aqueles que estão com o CPF negativado. O Santander, a Caixa e o PagBank são alguns exemplos de bancos que auxiliam nesse assunto. Além disso, o cartão consignado Olé também é uma opção para quem está com o nome negativado.

É importante ressaltar que não há nenhuma restrição legal para as pessoas que estão com o CPF negativado. No entanto, muitas instituições financeiras optam por não fornecer crédito para esses clientes devido ao risco de inadimplência. Porém, há bancos como o Palmeiras Pay e outros mencionados acima que estão dispostos a facilitar o acesso ao crédito, mesmo para aqueles com o nome sujo.

Como conseguir crédito com mais facilidade

Embora existam opções de crédito para pessoas com o nome negativado, é importante ressaltar que ter uma boa reputação de pagamento nas empresas e nos bancos pode facilitar a obtenção de crédito. Se você está com o nome sujo, é essencial trabalhar para limpar seu nome e estabelecer um histórico de pagamento positivo. Isso pode ser feito através do pagamento de suas dívidas e da negociação com os credores.



Além disso, é fundamental manter um controle financeiro adequado e evitar novas dívidas. Ter um planejamento financeiro sólido e evitar gastos desnecessários pode ajudar a melhorar sua situação de crédito e aumentar suas chances de obter um cartão de crédito, mesmo estando com o nome negativado.

Encontre uma solução pra você negativado

Ter o nome negativado não deve ser um obstáculo para obter crédito no cartão. Existem bancos, como o Palmeiras Pay, e outras instituições financeiras que estão dispostos a aprovar clientes com o nome sujo. É importante pesquisar e comparar as opções disponíveis, levando em consideração as taxas de juros, as condições de pagamento e os benefícios oferecidos por cada instituição.

Lembre-se de que, além de obter crédito, é essencial trabalhar para limpar seu nome e ter uma boa reputação de pagamento. Isso pode ser feito através do pagamento de suas dívidas, da negociação com os credores e de um controle financeiro adequado.

Não deixe que o fato de estar negativado impeça você de obter crédito no cartão. Com as opções disponíveis no mercado, você pode encontrar uma solução que atenda às suas necessidades financeiras.