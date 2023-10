Cartão de Todos está NA PROCURA por novos colaboradores

A Cartão de Todos, empresa que tem orgulho de ajudar mais de 6 milhões de famílias brasileiras e ser o maior cartão de descontos do país, presente em todos os estados do Brasil, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Quer dizer, antes de falar com mais ênfase, consulte a lista de opções:

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Venda Interna;

Vendedor (a) de Cursos – Faculdade – São Paulo – SP – Representação Comercial;

Consultor (a) de Vendas – Televendas – São Paulo – SP – Atendimento;

Consultor (a) Comercial – São Paulo – SP – Venda Externa;

Estagiário (a) de Telemarketing – Vendas – Cotia – SP – Telemarketing / Call Center Ativo;

Consultor (a) de Vendas – Televendas – São Paulo – SP – Atendimento;

Ativo de Cobrança – Relacionamento – São Paulo – SP – Cobrança;

Vendedor (a) Externo – Cotia – SP – Venda Externa.

Mais sobre a Cartão de Todos

Sobre a Cartão de Todos, vale ressaltar que a empresa é pioneira no país e conta com um modelo de negócio bem sucedido e consolidado. Ao todo, atende mais de 5 milhões de famílias, em todos os estados brasileiros, e existe para tornar o acesso à Saúde, Lazer e Educação mais democrático.

Além disso, o Cartão de TODOS é a principal empresa do Grupo Cartão de Todos Internacional, que atua no mercado desde 2001 e agrega 5 empresas de diferentes setores: Cartão de TODOS, AmorSaúde, MaisTODOS, TODOS Empreendimentos e Refuturiza e Energia de TODOS.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

