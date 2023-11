Cartão PicPay vale a pena? Entenda como funciona, vantagens e como solicitar

Você já ouviu falar do cartão PicPay? Se você está procurando por um cartão que oferece vários benefícios para os seus clientes esta pode ser uma das suas melhores opções.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda melhor como funciona o cartão PicPay, quais são as suas vantagens e o passo a passo completo para fazer a solicitação.

Como funciona o cartão PicPay?

O cartão PicPay é um cartão de crédito emitido pelo Banco Original em parceria com a PicPay, uma das maiores plataformas de pagamentos do Brasil. O cartão PicPay funciona com a bandeira Mastercard. Assim, pode ser usado em qualquer estabelecimento que aceite essa forma de pagamento, tanto no Brasil quanto no exterior.

Além disso, ele também é um cartão digital, ou seja, você pode gerar um número virtual no aplicativo e usar para fazer compras online sem precisar do cartão físico. Ademais, ele permite a realização de saques em dinheiro nos caixas eletrônicos da rede Banco24Horas.

Com ele, é possível usar o seu saldo do aplicativo para fazer compras, bem como parcelar em até 12 vezes sem juros. O cartão PicPay possui um programa de cashback (dinheiro de volta) que funciona em todas as transações.

Afinal, cartão PicPay vale a pena?

Para saber se o cartão PicPay vale a pena para você, é importante conhecer as suas vantagens e desvantagens. Dessa forma, será possível saber se ele se encaixa no seu perfil. Confira a seguir. Vantagens Zero anuidade ;

; Cashback tanto na função crédito quanto na função débito, podendo chegar a até 10% do valor da compra;

tanto na função crédito quanto na função débito, podendo chegar a até 10% do valor da compra; Aceitação . A bandeira Mastercard é uma das mais aceitas no Brasil e no mundo;

. A bandeira Mastercard é uma das mais aceitas no Brasil e no mundo; Cartão virtual , através do aplicativo PicPay;

, através do aplicativo PicPay; Parcelamento de boletos em até 12 vezes usando qualquer cartão de crédito cadastrado no aplicativo PicPay;

em até 12 vezes usando qualquer cartão de crédito cadastrado no aplicativo PicPay; Limite garantido, modalidade que permite aos clientes usar o saldo da sua conta ou do seu cofrinho como limite de crédito. Desvantagens Juros : o cartão PicPay cobra juros altos em caso de atraso no pagamento da fatura ou parcelamento do saldo;

: o cartão PicPay cobra juros altos em caso de atraso no pagamento da fatura ou parcelamento do saldo; Disponibilidade: o cartão PicPay não está disponível para todos os usuários do aplicativo PicPay, pois leva em conta diversos critérios como score de crédito, movimentação na conta e participação nas promoções.



Como solicitar o cartão PicPay?

Antes de fazer a solicitação do cartão PicPay é importante ter uma conta no aplicativo PicPay. O processo de abertura é muito simples. Basta baixar o app no seu celular e clicar na opção “Criar minha conta”, na primeira página. Depois é só seguir as orientações da tela.

Além disso, também é importante ter em mãos um documento de identificação com foto, como RG ou CNH. Isso porque, no momento da solicitação do cartão, será necessário tirar uma selfie, bem como também fornecer outros dados pessoais.

Dessa maneira, confira o passo a passo completo:

Após abrir o aplicativo, acesse o seu perfil e toque na opção “Meus Cartões”; Depois, clique em “Pedir meu cartão”; Na sequência, digite o seu endereço completo e toque em “Continuar”; A seguir, escolha o tipo de documento de identificação, forneça os dados e toque novamente em “Continuar”; Depois, será necessário tirar uma selfie e fotografar o documento escolhido no passo anterior. Para isso, siga as orientações da tela; Após enviar as fotos, insira informações sobre a sua renda e patrimônio. Após conferir as informações, clique em “Continuar” para enviar os seus dados; Por fim, aparecerá uma mensagem de que o pedido está em análise. Assim, basta tocar em “Ok, entendi”.

Após enviar a solicitação, o PicPay fará a análise de todos os dados. Esse processo pode levar até 48 horas. Em caso de aprovação, você receberá o cartão físico no endereço que indicou no cadastro.