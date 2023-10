Cartão Ultravioleta do Nubank oferece dinheiro de volta e clientes pulam de alegria

O Nubank, uma das instituições financeiras mais inovadoras do Brasil, apresenta seu mais novo lançamento: o cartão ultravioleta. Este é um produto que promete revolucionar o uso de cartões de crédito, oferecendo benefícios exclusivos como cashback que rende 200% do CDI e uma variedade de vantagens Mastercard Black.

Uma Nova Era de Cashback

O cartão ultravioleta do Nubank oferece um benefício incrivelmente sedutor: um cashback instantâneo que rende a 200% do CDI. Isso significa que você recebe 1% de todas as compras realizadas no crédito de volta, e esse valor cai imediatamente para você usar de acordo com suas necessidades. Este é um benefício que realmente coloca dinheiro real de volta em suas mãos.

Cashback: Liberdade para Usar Como Quiser

Com o ultravioleta Nubank, seu cashback é dinheiro de verdade. Você tem a liberdade de usar o dinheiro que receber de volta da maneira que melhor lhe convier. Isso pode ser para pagamentos, transferências, doações e muito mais. Além disso, o cashback no Nubank Ultravioleta nunca expira, oferecendo ainda mais liberdade e flexibilidade para seus usuários.

Viajando Com Milhas Smiles

O Nubank ultravioleta também oferece a possibilidade de viajar com milhas Smiles. Com a conversão de R$ 1 para 33 milhas, você pode resgatar suas milhas em segundos e sem limite mínimo. Isso significa que você pode começar a planejar sua próxima viagem no momento que receber seu cashback.

Investindo nos Fundos Nu Ultravioleta

Com o Nubank, você pode fazer seu dinheiro trabalhar para você. Com os fundos Nu Ultravioleta, você tem a oportunidade de investir seu cashback e ver seu dinheiro crescer. Isso é uma maneira prática e eficiente de aumentar suas economias e garantir um futuro financeiro mais seguro.



Benefícios Mastercard Black para Uma Vida de Escolhas

O cartão ultravioleta do Nubank oferece uma série de benefícios exclusivos para você aproveitar em todas as áreas de sua vida.

Para Explorar o Mundo

O Nubank oferece uma série de benefícios para tornar suas viagens mais confortáveis e convenientes. Com o Ultravioleta, você tem acesso à sala VIP Mastercard Black no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, assim como a conversão de cashback para milhas Smiles em tempo real. Além disso, você também tem acesso a seguro saúde, aluguel de automóveis e proteção de bagagens para garantir uma viagem tranquila e segura.

Para Sair da Rotina

O Nubank Ultravioleta também oferece uma série de benefícios para tornar seu dia a dia mais fácil e conveniente. Com benefícios como Mastercard Surpreenda, experiência Priceless Restaurantes e cashback extra e descontos no Shopping do Nubank, você pode aproveitar ao máximo sua rotina diária.

Para um Dia a Dia Mais Leve

O Nubank Ultravioleta também oferece benefícios para tornar seu dia a dia mais leve e conveniente. Com a garantia estendida original e compras protegidas, o serviço de Concierge 24 horas por dia, proteção contra roubo em caixas eletrônicos e Pix e pagamentos agendados com o Assistente de Pagamentos, você pode desfrutar de uma vida diária mais tranquila e segura.

Segurança em Primeiro Lugar: O Cartão de Metal Ultravioleta

O cartão ultravioleta do Nubank é feito de metal, oferecendo um design elegante e seguro. O cartão só mostra o seu nome, e todos os outros dados são acessados apenas por você, dentro do aplicativo Nubank.

Benefícios Exclusivos Oferecidos pela Mastercard Black

Com o Ultravioleta, você pode aproveitar todas as experiências, seguros, ofertas e benefícios de ter um cartão internacional Black.

Atendimento Excepcional

O atendimento do Nubank é humanizado, premiado e eficiente, disponível 24 horas por dia em seu celular.

Conta Grátis e Rendimento Maior que a Poupança

Com o Nubank, você tem pagamentos online e sem burocracia. Além disso, todo valor que fica na conta por mais de 30 dias tem rendimento de 100% do CDI com resgate diário.

Praticidade das Carteiras Digitais

O Ultravioleta está preparado para ser usado nas carteiras digitais, como Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e WhatsApp Pay.

Mensalidade Flexível

O Ultravioleta possui uma mensalidade de R$ 49, que é gratuita de acordo com suas compras no cartão de crédito ou seus investimentos no Nubank ou NuInvest.

Perguntas Frequentes

O acesso ao Ultravioleta não tem regra de renda mínima, mas uma análise de crédito é realizada para a disponibilização do cartão. Essa análise é feita automaticamente no momento do cadastro de novos clientes no Nubank, e também mensalmente para quem já possui nosso cartão roxinho.

Assim que o cartão Ultravioleta é liberado, o aviso é feito por uma mensagem dentro do aplicativo e também por email. Daí a confirmação é super simples: tudo direto pelo app, rápido e sem burocracia.

O cartão Nubank Ultravioleta também dá acesso à todas as salas VIP da rede Lounge Key em mais de mil aeroportos espalhados pelo mundo. Mas nesse caso, é necessário pagar US$ 32 (dólares americanos) para usufruir dos benefícios da sala VIP.

Nubank está mudando o jogo, oferecendo benefícios sem precedentes e abrindo novos caminhos no mundo dos cartões de crédito. Com o cartão ultravioleta, você pode desfrutar de cashback, milhas Smiles, benefícios exclusivos e muito mais. Não perca a oportunidade de tornar seu dinheiro mais eficiente com o Nubank.