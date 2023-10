Uma dúvida de muitos clientes é se o cartão virtual Nubank realmente vale a pena. Afinal, qual a diferença desse tipo de cartão para a opção física? Quais benefícios ele pode proporcionar?

Se você deseja entender um pouco mais das vantagens desse cartão, não deixe de conferir o nosso guia completo de hoje. Continue lendo e tire as suas dúvidas!

Cartão Virtual Nubank vale a pena? Confira os benefícios!

Existem muitos benefícios que o cartão virtual Nubank pode proporcionar aos seus clientes. O primeiro deles é o fato de não haver a necessidade de levar o cartão físico para todos os lugares – apenas a carteira digital já daria conta do recado.

Além disso, o cartão virtual pode ser mais seguro, já que você pode fazer compras on-line e logo bloquear o cartão, evitando que situações de roubo de dados afetem suas finanças.

A seguir, exemplificamos mais vantagens do cartão virtual Nubank:

1. Pode ser usado mesmo sem o cartão físico ter sido recebido

Se você acabou de fazer o seu cadastro no Nubank e teve os seus documentos validados, mas ainda não recebeu o seu cartão físico, saiba que é possível criar um virtual e usar.

O mesmo acontece quando você solicita uma nova via do seu cartão físico: enquanto ela não chega, você pode usar o seu cartão virtual sem problema algum.



Você também pode gostar:

2. Pode ser gerado direto no aplicativo

Você não precisa ir a uma agência física para conseguir gerar um novo cartão virtual Nubank. Inclusive, você pode gerar mais de um ao mesmo tempo, tudo diretamente pelo aplicativo.

Em poucos cliques, e usando a sua senha dentro do app, é possível gerar o seu novo cartão para poder usá-lo da melhor forma possível.

3. Facilita na hora de fazer compras virtuais

As compras virtuais se tornam mais seguras e ágeis com os cartões virtuais. Isso porque, existe a opção de copiar e colar os dados do cartão, sem ter que ficar digitando número por número.

Essa ação combate fraudes feitas por criminosos que tentam reconhecer a sequência numérica do cartão de crédito conforme a vítima vai digitando os números.

Além do mais, poupa o tempo de ficar verificando se digitou tudo certinho, não é mesmo?

4. É possível apagar facilmente

Você pode entrar no seu aplicativo Nubank e apagar facilmente os cartões virtuais. Ao mesmo tempo, também pode gerar novos, tudo de acordo com as suas necessidades.

Além disso, pode bloquear esses cartões, de forma temporária, caso queira organizar melhor as suas finanças dessa forma.

Sem dúvidas, são funcionalidades que fazem do cartão virtual Nubank uma boa opção.

5. Você pode gerar um para cada tipo de compra

Por fim, outra vantagem do cartão virtual Nubank é que você pode gerar um para gerir cada compra. Por exemplo, pode ter um para cadastrar apenas em app de transporte, outro para delivery, e assim por diante.

Desse modo, fica mais fácil controlar as compras dentro do app, auxiliando no seu controle financeiro.

Considere a possibilidade de experimentar e veja se esse tipo de cartão é bom para você.