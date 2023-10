Cartões de crédito VISA serão encerrados em breve!

Os clientes da corretora de investimentos modalmais receberam uma notícia importante recentemente: os cartões de crédito Visa oferecidos pela empresa serão cancelados a partir do dia 18 de outubro. Essa mudança faz parte do processo de fusão entre a modalmais e a XP Investimentos, que adquiriu a concorrente no ano passado.

Neste artigo, vamos explorar os detalhes desse encerramento e apresentar alternativas para os clientes que precisam encontrar um novo cartão de crédito.

Cancelamento dos cartões Visa

A modalmais está informando aos seus clientes que os cartões de crédito Visa serão cancelados a partir do dia 18 de outubro. Isso significa que os plásticos não poderão ser mais utilizados na função crédito e os usuários perderão os benefícios associados a eles.

No entanto, vale ressaltar que os cartões continuarão funcionando na função débito. Isso significa que os clientes ainda poderão movimentar o saldo de suas contas e investimentos normalmente, o que é especialmente útil para aqueles que ainda não migraram suas aplicações para a conta XP.

Além do cancelamento dos cartões, o programa de pontos da modalmais também será encerrado. A data para o término do programa é o dia 17 de novembro. Até essa data, os clientes do cartão Visa poderão resgatar seus pontos e utilizá-los de acordo com as regras estabelecidas.

Alternativas para os clientes Visa

Para os clientes da modalmais que estão prestes a perder seus cartões de crédito Visa, uma das opções é contratar o cartão da XP Investimentos. Esse cartão também possui a bandeira Visa e oferece uma série de benefícios, incluindo o Investback, que retorna até 1% das compras realizadas.

Para solicitar o novo cartão, é necessário ter uma conta na XP e fazer a solicitação através do aplicativo. Será realizada uma análise de crédito para aprovação.



O impacto do encerramento dos cartões Visa

O encerramento dos cartões de crédito Visa da modalmais terá um impacto significativo nos clientes que utilizavam esse serviço. Primeiramente, eles precisarão se adaptar a um novo cartão e entender como funciona o programa de benefícios oferecido pela XP Investimentos.

Além disso, caso tenham acumulado pontos no programa de fidelidade da modalmais, é importante resgatá-los antes do prazo final, para não perdê-los.

Como escolher um novo cartão de crédito

Com o encerramento dos cartões Visa da modalmais, os clientes terão que procurar alternativas no mercado. Mas como escolher um novo cartão de crédito? Existem diversas opções disponíveis, e cada uma delas possui características e benefícios diferentes. Aqui estão algumas dicas para ajudar na escolha:

Avalie suas necessidades: Antes de escolher um novo cartão, é importante entender quais são suas necessidades e preferências. Você costuma viajar com frequência? Gasta bastante em determinadas categorias, como supermercados ou postos de gasolina? Essas informações podem ajudar na escolha de um cartão que ofereça benefícios específicos para o seu perfil. Compare taxas e anuidades: As taxas e anuidades dos cartões de crédito podem variar bastante. É importante comparar esses valores e considerar se os benefícios oferecidos pelo cartão compensam os custos associados a ele. Verifique os programas de recompensas: Se você gosta de acumular pontos e aproveitar benefícios, verifique os programas de recompensas oferecidos pelos cartões que está considerando. Alguns cartões oferecem pontos que podem ser trocados por milhas aéreas, descontos em estabelecimentos parceiros e até mesmo cashback. Considere os benefícios adicionais: Além dos programas de recompensas, os cartões de crédito podem oferecer outros benefícios, como seguro viagem, assistência médica, proteção de compras e garantia estendida. Esses benefícios podem ser úteis dependendo do seu estilo de vida e necessidades específicas. Leia os termos e condições: Antes de solicitar um novo cartão de crédito, leia atentamente os termos e condições do contrato. Verifique as taxas, os benefícios, as regras do programa de recompensas e qualquer outra informação relevante. Isso garantirá que você esteja ciente de todos os detalhes e evite surpresas desagradáveis no futuro.

Ademais, o encerramento dos cartões de crédito Visa da modalmais representa uma mudança significativa para os clientes da corretora. No entanto, com a oferta do novo cartão da XP Investimentos e a variedade de opções disponíveis no mercado, é possível encontrar uma alternativa que atenda às necessidades individuais de cada cliente.

Ao escolher um novo cartão, é importante considerar fatores como taxas, benefícios, programas de recompensas e termos e condições. Dessa forma, os clientes poderão continuar aproveitando os benefícios de um cartão de crédito, mesmo após o encerramento dos cartões Visa da modalmais.