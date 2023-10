Cartórios brasileiros estão fazendo Certidão de Nascimento para Pets

É inegável que os animais de estimação são considerados membros da família. Suas presenças constantes em nossas vidas trazem alegria, afeto e companheirismo. Mas você já pensou em oficializar esse vínculo familiar de maneira única e especial? Os cartórios brasileiros estão oferecendo um serviço inovador: a emissão de certidões de nascimento para pets. Nesse documento, é possível registrar informações importantes sobre o animal, como nome, raça, características, quadro de vacinas e até mesmo inserir o sobrenome do tutor. Além disso, a certidão também pode incluir informações sobre microchip, caso o pet possua. Neste artigo, exploraremos em detalhes essa nova opção de registro, suas funcionalidades e benefícios para os tutores e seus animais de estimação.

O Que é a Certidão de Nascimento para Pets?

A certidão de nascimento para pets é um documento oficial, emitido em cartório, que registra informações relevantes sobre o animal de estimação. Assim como uma certidão de nascimento humana, esse documento atesta a existência do pet, fornecendo dados como nome, raça, características físicas, quadro de vacinas, alergias e outras informações pertinentes. Uma das peculiaridades desse registro é a possibilidade de inserir o sobrenome do tutor no nome do animal, reforçando o vínculo familiar e a responsabilidade compartilhada.

Vantagens e Funcionalidades

A certidão de nascimento para pets oferece diversas vantagens e funcionalidades para os tutores e seus animais de estimação. Vamos explorar algumas delas:

1. Comprovação da Criação do Animal

Ao registrar o pet e obter sua certidão de nascimento, os tutores têm em mãos um documento oficial que comprova a criação e a propriedade do animal. Isso pode ser útil em situações como mudanças de residência, viagens, hospedagem em hotéis pet-friendly, entre outras circunstâncias em que seja necessário comprovar a posse do animal.

2. Amparo em Caso de Fuga ou Desaparecimento

Infelizmente, é comum que animais de estimação se percam ou sejam roubados. Nesses momentos angustiantes, a certidão de nascimento para pets pode ser um amparo adicional. Com as informações registradas nesse documento, é possível compartilhar detalhes precisos sobre o animal, facilitando a busca e aumentando as chances de encontrá-lo.

3. Facilidade na Identificação do Animal

A certidão de nascimento para pets também pode incluir informações sobre microchip, caso o pet possua esse dispositivo de identificação. Com isso, além do registro físico do animal, os tutores contam com uma forma adicional de identificação, o que pode ser crucial em casos de roubo, perda ou adoção.

Como Obter a Certidão de Nascimento para Pets?

Para obter a certidão de nascimento para pets, os tutores devem procurar um cartório que ofereça esse serviço. É importante ressaltar que nem todos os cartórios estão disponibilizando essa opção, portanto, é necessário pesquisar e entrar em contato com os cartórios da sua região para verificar a disponibilidade. O processo de emissão da certidão é rápido e o custo médio é de R$ 70, variando de acordo com o cartório e a região.

Quem Pode Obter a Certidão para Pets?

Qualquer tipo de animal de estimação pode ter a certidão de nascimento, independentemente de sua espécie, raça ou tamanho. Desde cães e gatos até pássaros, coelhos e tartarugas, todos podem ter seu registro oficializado por meio dessa documentação. Com isso, fica evidente que a certidão de nascimento para pets é uma opção inclusiva e abrangente para todos os tutores.

Oficialize o vínculo com seu pet

A certidão de nascimento para pets é uma forma inovadora de oficializar o vínculo familiar entre tutores e seus animais de estimação. Esse documento, emitido em cartório, registra informações importantes sobre o animal, como nome, raça, características, quadro de vacinas e até mesmo o sobrenome do tutor. Além disso, a certidão oferece vantagens como a comprovação da criação do animal, amparo em casos de fuga ou desaparecimento e facilidade na identificação. Independentemente da espécie, raça ou tamanho do pet, qualquer animal de estimação pode ter sua certidão de nascimento. Portanto, se você deseja oficializar o vínculo com seu pet e contar com os benefícios desse registro, procure um cartório que ofereça esse serviço e obtenha a certidão de nascimento para o seu amado animal de estimação.