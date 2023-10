Casa de Matthew Perry, onde ele se afogou, nenhuma droga ilícita, mas receitas encontradas

Nossas fontes policiais disseram ao TMZ… as autoridades encontraram antidepressivos, ansiolíticos e um medicamento para DPOC na casa. DPOC é a abreviação de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – esse medicamento é frequentemente usado em pessoas que têm enfisema ou bronquite crônica. Matthew foi fumante durante sua vida. O médico legista do condado de Los Angeles realizará um exame toxicológico para determinar se havia alguma droga no sistema de Perry, mas isso pode levar meses.