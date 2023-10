Casa de ‘The Princess Diaries’ em São Francisco usada para filmagens à venda por US $ 6,5 milhões

Nossas fontes imobiliárias nos dizem que a propriedade de 4.554 pés quadrados que serviu como local de filmagem externa para a fictícia “Grove High School” do filme de 2001 está avaliada em US$ 6,5 milhões.

A bela casa de 4 quartos tem mais de 100 anos… e é considerada uma das propriedades mais queridas de São Francisco, foi construída nos limites do famoso Presidio, um extenso Parque Nacional ao pé da Ponte Golden Gate.

A propriedade é uma villa de 12 quartos decorada com um jardim na cobertura que oferece vistas panorâmicas da cidade e da Baía de São Francisco… além de uma cozinha externa com aquecedores e fogueira.

A entrada da casa ficou famosa na cena em que a personagem de Anne é apresentada como uma princesa enquanto tenta chegar à aula enquanto uma enorme multidão de meios de comunicação espera do lado de fora do portão da frente.

O interior é tão bonito quanto o famoso exterior… estamos falando de pisos de madeira, amplas salas com lareiras e janelas em arco, closet no quarto principal e mais vistas da cidade, parque e baía.

Fomos informados de que a casa voltou ao mercado na sexta-feira com o novo preço de US$ 6,5 milhões, depois de ter sido originalmente listada em março por US$ 8,9 milhões.