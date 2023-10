Casa do Pão de Queijo ABRE VAGAS em QUATRO ESTADOS

A Casa do Pão de Queijo, uma das maiores redes de snacks do Brasil, pioneira na comercialização de pão de queijo e responsável pelo hábito que virou mania nacional, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos ofertados:

Analista Contábil Pleno – Indústria – Itupeva – SP – Contabilidade;

Atendente de Loja – Aeroporto Porto Alegre – Porto Alegre – RS – Lanchonete, Cafeteria;

Consultor (a) de Negócios – Varejo Alimentação – Itupeva – SP – Venda Externa;

Atendente de Loja – Cafeteria – Recife – PE – Atendimento;

Líder de Turno – Aeroporto – Recife – PE – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente de Loja – AEROPORTO BSB – Lago Sul – DF – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar Financeiro – Itupeva – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Casa do Pão de Queijo

Sobre a Casa do Pão de Queijo, é importante ressaltar que a rede começou a se consolidar na década de 80, quando alcançou a marca de 13 lojas próprias e, para continuar expandindo, adotou, em 1987, um novo modelo de atuação baseado em franquias.

Além disso, com mais de 1.000 pontos de venda distribuídos nos principais shoppings, hipermercados, aeroportos, galerias, ruas e avenidas das grandes cidades, a empresa é líder no segmento de cafeteria no país. Tudo isso resultado de muito trabalho e dedicação além da preocupação com a qualidade dos produtos.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Casa do Pão de Queijo já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

