Casa do suspeito de tiroteio em massa no Maine, Robert Card, cercada pela polícia

Os policiais acreditam que estão se concentrando no homem suspeito de iniciar o tiroteio no Maine… porque sua casa está cercada por veículos policiais, drones e helicópteros.

A cena selvagem e tensa está acontecendo na residência do suposto atirador em Bowdoin, ME Roberto Cardoso , e os policiais acreditam ter visto algum movimento na janela da casa. A polícia está gritando comandos em um alto-falante, dizendo a Card – ou a quem quer que esteja lá dentro – para sair e se render.

Neste momento, os policiais não estão confirmando se há definitivamente alguém lá, mas estão tomando todas as precauções.

A enorme presença policial inclui veículos blindados e drones no ar. Parece bastante claro que eles não têm intenção de enviar policiais à última residência conhecida de Card e, em vez disso, tentarão encorajar qualquer pessoa lá dentro a sair com as mãos para cima.