Casais de celebridades em fantasias malucas Adivinhe quem!

Esses casais de Hollywood abriram o zíper de suas roupas do dia a dia apenas para se vestirem com suas melhores fantasias de Halloween. Tudo arrumado… eles apareceram totalmente, então é melhor você aparecer neste joguinho de “Adivinhe quem!”

Percorra nossa galeria dos casais mais fofos que acertaram em cheio em seus conjuntos de Halloween e veja se você consegue adivinhar qual dupla de celebridades está no topo de seu jogo de fantasias!

Adivinhe para impressionar e mantenha os olhos abertos ao embarcar em Lover’s Lane, onde você encontrará pares de primeira linha vestidos com todos os clássicos, como “Sailor Moon”, “Home Alone”, “Barbie” e muito mais !

Certifique-se de dar a volta no quarteirão para bater na porta metafórica do TMZ durante toda a próxima semana para continuar a receber uma delícia enorme do melhor conteúdo de Halloween de Hollywood … assustadoramente bom!