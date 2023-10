Cataguá CONTRATA profissionais em QUATRO LOCAIS

A Cataguá, empresa de soluções imobiliárias que marca presença em mais de 50 cidades do interior de São Paulo com mais de 13 mil unidades entregues, está contratando novos colaboradores no mercado. Posto isso, antes de falar com mais ênfase, verifique quais são os postos ofertados:

Almoxarife – Santa Barbara d’Oeste – SP – Efetivo;

Analista Contábil – Piracicaba – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Marketing – Piracicaba – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Piracicaba – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Piracicaba – SP – Banco de talentos;

Carpinteiro (a) – Limeira – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Engenharia – Santa Barbara d’Oeste – SP – Estágio;

Gerente de Obras – Piracicaba – SP – Pessoa jurídica;

Mestre de Obra – Santa Barbara d’Oeste – SP – Efetivo;

Pedreiro (a) – Limeira – SP – Efetivo;

Pedreiro (a) – Piracicaba – SP – Efetivo;

Pedreiro (a) – Santa Bárbara d’Oeste – SP – Efetivo;

Servente de Obra – Limeira – SP – Efetivo;

Servente de Obra – Piracicaba – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Americana – SP – Efetivo.

Mais sobre a Cataguá

Sobre a Cataguá, vale frisar que a empresa atua com empreendimentos imobiliários desde 1986. Construiu confiança com a comunidade, construiu relacionamentos com os clientes e construiu uma empresa em que todos têm orgulho de trabalhar e de fazer parte. Sua essência possui três pilares fundamentais.

Transformação: É isso que gera na vida das pessoas. Transformar positivamente a vida das pessoas é o seu grande propósito, e faz isso com sorriso no rosto e muito suor.

Confiança e integridade: Essas são palavras que estão com a Cataguá desde a fundação e são a base de todas as relações da empresa, afinal respeita muito todas as pessoas. Seus valores e princípios estão acima de tudo, e por isso, entrega sempre aquilo que promete.

Comprometimento com o futuro: Pensa sempre no legado, no que vai deixar para as próximas gerações e onde quer chegar. Tudo é feito pensando a longo prazo, a sustentabilidade está no DNA.

Como enviar o seu currículo?



Agora que você já conhece a lista de cargos, é só acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

