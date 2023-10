Catálogo musical de Britney Spears obtém mais de 7 milhões de ouvidas após lançamento de memórias

Britney Spears‘ o livro não é a única coisa com muitos olhos e ouvidos no momento … porque sua música acumulou MILHÕES de streams apenas um dia depois de sua revelação chegar às lojas.

De acordo com dados do Spotify e do YouTube, a biblioteca de Britney recebeu mais de 7,1 milhões de streams na quarta-feira – um dia após a disponibilização de “The Woman in Me” – com o Spotify respondendo por 4,7 milhões dessas audições.

Quanto à forma como os streams de audição são divididos – o álbum de Britney, “In The Zone”, arrecadou cerca de 1 milhão… “Circus” obteve 790k, “…Baby One More Time” obteve cerca de 750k e “Oops!. ..I Did It Again” teve cerca de 650 mil streams.

Em termos de músicas individuais no Spotify, “Toxic” ficou no topo com cerca de 680.000 streams – enquanto seus outros megahits como “Gimme More”, “Oops! … I Did it Again” e “… Baby One More Time” ” caiu entre a marca de 400.000 – 500.000.

Os dados do YouTube mostram que “… Baby One More Time” – seu single de estreia – obteve mais de 400 mil cliques sozinho. É seguro dizer que há uma grande promoção cruzada acontecendo aqui.