Causa da morte de Betsy Rawls: De que morreu a tetracampeã do US Women’s Open?

Betsy Rawls treinou para ser física e, em vez disso, dedicou sua vida ao golfe, primeiro como quatro vezes campeã do US Women’s Open e mais tarde como administradora de torneios, uma carreira notável que a levou ao Hall da Fama Mundial do Golfe.

Rawls, que venceu oito majors em seu 55 títulos do LPGA Tour, morreu no sábado em sua casa de praia em Delaware, confirmou o LPGA Tour. Ela tinha 95 anos.

“Simplesmente não existem muitas carreiras que possam ser comparadas às de Betsy”, disse Mike Whan, CEO da USGA e ex-comissário do LPGA Tour.

Ele citou suas 55 vitórias e oito majors – Rawls ocupa o sexto lugar em ambas as listas – junto com sua introdução no LPGA e no World Golf Hall of Fame, o Prêmio Bob Jones e seus 17 anos como diretora de torneio do então Campeonato LPGA.

“Ela era uma lenda do esporte que teria tido sucesso em qualquer coisa que buscasse, então todos temos sorte por ela ter feito do golfe sua paixão”, disse Whan.

A intenção sempre esteve na área da física. Isso é o que Rawls estava estudando na Universidade do Texas quando se conectou com o lendário treinador de swing Harvey Penick. Ela venceu o Texas Women’s Amateur em 1949 e 1950 e terminou como vice-campeã, atrás de Babe Zaharias, no US Women’s Open de 1950.

“Eu tinha toda a intenção de ser físico”, disse Rawls em matéria publicada no site do LPGA. “Joguei golfe por diversão e nunca pensei em me tornar profissional. Então decidi que seria mais divertido jogar golfe do que física, e Wilson me pagou um salário e todas as minhas despesas. Eles pagaram minhas despesas por 20 anos. Um ano, eu deu 120 clínicas.”

Ela ganhou o Aberto Feminino dos EUA por cinco tiros a mais Louise Suggs em 1951, o primeiro de quatro títulos no maior evento do golfe feminino. Apenas o falecido Mickey Wright ganhou tantos Opens.

Wright disse uma vez: “Betsy sempre foi comprometida com o trabalho e dedicada ao jogo. Só consigo pensar em duas mulheres que alcançaram tanto, não apenas como jogadoras, mas por suas contribuições ao longo da vida, e são Betsy e Patty Berg.”

Rawls nasceu em 4 de maio de 1928, em Spartanburg, Carolina do Sul, embora tenha se mudado para o Texas em 1940 e crescido principalmente em Arlington.

Ela venceu pelo menos uma vez por ano, de 1951 a 1965. Ela venceu o último de seus oito majors aos 41 anos no Campeonato LPGA de 1969 por quatro tacadas.

Rawls liderou a lista de premiação do LPGA Tour em 1952 e 1959

Ela ganhou o Troféu Vare pela menor média de pontuação em 1959 e liderou o LPGA em vitórias três vezes.

Ela fez parte da turma inaugural do Hall da Fama do LPGA em 1967 e em 1996 recebeu o Prêmio Bob Jones, a maior homenagem da USGA. Ela se tornou a primeira mulher a trabalhar no Aberto dos Estados Unidos masculino como oficial de regras em 1980.

Ela também foi presidente da LPGA em 1961 e 1962 e, depois de se aposentar das competições em tempo integral em 1975, trabalhou como diretora de torneio e mais tarde dirigiu o Campeonato LPGA.

“Qualquer pessoa que consiga ganhar a vida jogando golfe tem sorte”, disse Rawls certa vez. “Então, receber todos os benefícios que me foram concedidos no processo… bem, isso me faz sentir afortunado. É mais do que eu poderia merecer.”