Causa da morte de Burt Young: ‘Paulie’ da franquia ‘Rocky’ desapareceu aos 83 anos

TO mundo do entretenimento lamenta a perda de Burt Jovemo aclamado ator conhecido por seu papel icônico como Pauliecunhado de Sylvester Stallone no “Rochoso” série de filmes.

Aos 83 anos, Burt Jovem faleceu em Os anjos sobre 8 de outubrodeixando para trás um legado notável que tocou o coração de muitos.

A notável carreira de Burt Young

Com uma carreira que se estende 160 Créditos de TV e filmes, Burt Jovem era conhecido por suas excepcionais habilidades de atuação que podiam fazer você rir, chorar e até causar arrepios na espinha.

Ele trouxe profundidade e autenticidade aos personagens que retratou, tornando-os inesquecíveis para o público em todo o mundo.

Um de seus momentos que definiram sua carreira ocorreu 1977 quando ele recebeu um Indicação ao Oscar para Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação em “Rochoso.”

Suas excepcionais habilidades de atuação estavam em plena exibição enquanto ele dava vida ao personagem de Paulie Pennino, Rocky’s leal amigo açougueiro e irmão de Adrianosua futura esposa, interpretada por Condado de Talia.

O caminho não convencional de Young para Hollywood

Burt Young o caminho para o estrelato foi tão único quanto os personagens que ele retratou na tela.

Nasceu em Rainhas sobre 30 de abril de 1940, Jovens infância o viu servindo no Fuzileiros Navais dos EUA antes mesmo de completar 16 anos, sublinhando a sua determinação e tenacidade.

Ele começou sua carreira como boxeador, ostentando um impressionante histórico de 32 vitórias em 34 lutas durante seu tempo em Okinawa.

Depois de sair do fuzileiros navais, Burt Jovem assumiu vários empregos, incluindo limpador de carpetes, vendedor e instalador.

Sua jornada no mundo da atuação foi resultado de perseguir uma garota que manifestou o desejo de estudar com Lee Strasberg no Estúdio de Atores.

Foi lá que Young encontrou seu mentor, que reconheceu seu tremendo potencial e a profundidade emocional que ele poderia trazer para seus papéis.

Ao longo de sua carreira, Burt Jovem deixou uma marca indelével em Hollywood com participações em filmes renomados como “Chinatown” de Roman Polanski e “Era uma vez na América”, de Sergio Leone.

Ele também agraciou as telas de televisão com seu talento, aparecendo em programas populares como MASH, Walker, Texas Ranger, e Lei e ordem.

Além de sua habilidade como ator, Burt Jovem era um pintor talentoso e suas obras foram exibidas em galerias de todo o mundo. Flórida e Nova Jersey.

Burt Young legado continuará a inspirar gerações de atores e amantes do cinema.

O causa de sua morte permanece não divulgado neste momento, deixando os fãs e a indústria do entretenimento em reflexão solene sobre o falecimento de um de seus talentos mais queridos.

Young deixa sua filha, Anne Morea Steingieser. A esposa dele Glória faleceu em 1974.