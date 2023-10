Causa da morte de Haydn Gwynne: Como morreu a atriz de ‘The Crown’ e ‘The Windsors’?

TO mundo do cinema e da atuação está de luto pela morte de Haydn Gwynneo ator britânico que viveu de 1957 a 2023 e que morreu aos 64 anos devido ao câncer.

O intérprete, que apareceu em grandes peças e séries como ‘A coroa’ e ‘The Windsors’, perdeu a vida na sexta-feira e seu representante foi o responsável por dar a trágica notícia.

“É com grande tristeza que compartilhamos com vocês que, após seu recente diagnóstico de câncer, a estrela dos palcos e das telas Haydn Gwynne morreu no hospital na madrugada de sexta-feira, 20 de outubro, cercada por seus amados filhos, familiares próximos e amigos”, escreveu seu empresário.

“Gostaríamos de agradecer à equipe e às equipes dos Festivais Royal Marsden e Brompton pelo cuidado maravilhoso nas últimas semanas.”

Qual foi a causa da morte de Haydn Gwynne?

Conforme explicado por seu gerente, Haydn Gwynne lutava contra o câncer e esta foi a causa de sua morte.

Ela estava passando um tempo no hospital e faleceu lá na sexta-feira.

Haydn Gwynne deveria ter um papel Cameron Macintosh‘Stephen Sondheim’ s Old Friends’ no Gielgud Theatre, mas sua aparição foi interrompida devido a problemas de saúde.

A carreira de ator de Haydn Gwynne

A atriz britânica iniciou sua carreira mudando-se para o exterior.

“Senti que, por não ter frequentado a escola de teatro, uma carreira de atriz estava fora de questão, e que se eu não trabalhasse no exterior depois da universidade, nunca o faria, então fui para a Itália”, explicou ela certa vez.

Depois de se formar, mudou-se para Roma para lecionar inglês na Universidade de Roma.

Ela então foi para Nova York, EUApara perseguir seu sonho, e ela foi um sucesso retumbante.

Entre seus papéis mais importantes está sua estreia em 1990, interpretando Alex Pates em ‘Drop The Dead Donkey’.

Seu trabalho lhe rendeu uma indicação ao Bafta TV, e mais tarde ela foi incluída na lista do Prêmio Olivier por seus papéis em ‘City of Angels’ e ‘Billy Elliot The Musical’ do West End.

O britânico também é lembrado por ter participado da quinta temporada de ‘The Crown’ e ‘The Windsors’.