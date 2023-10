Causa da morte de Piper Laurie: O que fez a três vezes indicada ao Oscar com aparições em filmes como ‘The Hustler’ e ‘Carrie morreu aos 91 anos?

Piper Laurie, a obstinada atriz indicada ao Oscar que atuou em papéis aclamados, apesar de a certa altura ter abandonado totalmente a atuação em busca de uma vida “mais significativa”, morreu na manhã de sábado em sua casa em Los Angeles. Ela tinha 91 anos.

Laurie morreu de velhice, seu empresário, Marion Rosenbergdisse à Associated Press por e-mail, acrescentando que ela era “um talento excelente e um ser humano maravilhoso”.

Laurie chegou a Hollywood em 1949 como Roseta Jacobs e rapidamente conseguiu um contrato com a Universal-International, um novo nome que ela odiava e uma série de papéis principais com Ronald Reagan, Rock Hudson e Tony Curtisentre outros.

Ela recebeu indicações ao Oscar por três filmes distintos: o drama de bilhar de 1961, “The Hustler”; a versão cinematográfica de Stephen Kingclássico de terror”Carrie”, em 1976; e o drama romântico “Filhos de um Deus Menor”, em 1986. Ela também apareceu em vários papéis aclamados na televisão e no palco, inclusive em “Picos Gêmeos“na década de 1990 como o vilão Catarina Martell.

Laurie fez sua estreia aos 17 anos em “Luísa”, interpretando a filha de Reagan, depois apareceu ao lado de Francis, a mula falante, em “Francis Goes to the Races”. Ela fez vários filmes com Curtis, com quem namorou uma vez, incluindo “O príncipe que era um ladrão”, “No Room for the Groom ”, “Filho de Ali Babá” e “Johnny Dark”.

Farta, ela rescindiu seu contrato de US$ 2 mil por semana em 1955, jurando que não trabalharia novamente a menos que lhe fosse oferecido um papel decente.

Ela se mudou para Nova York, onde encontrou os papéis que procurava no teatro e em dramas de televisão ao vivo.

Atuações em “Days of Wine and Roses”, “The Deaf Heart” e “The Road That Led After” trouxeram-lhe indicações ao Emmy e abriram caminho para um retorno ao cinema, inclusive em um aclamado papel como a problemática namorada de Paul Newman em “The Traficante.”

Por muitos anos depois, Laurie deu as costas à atuação. Ela se casou com crítico de cinema Joseph Morgensternacolheu uma filha, Ana Graça, e mudou-se para uma casa de fazenda em Woodstock, Nova York. Ela disse mais tarde que o Movimento dos Direitos Civis e a Guerra do Vietname influenciaram a sua decisão de fazer a mudança.

“Fiquei desencantada e procurando uma existência mais significativa para mim”, lembrou ela, acrescentando que nunca se arrependeu da mudança.

“Minha vida foi plena”, disse ela em 1990. “Sempre gostei de usar as mãos e sempre pintei”.

Laurie também se tornou conhecida como padeira, com suas receitas aparecendo no The New York Times.

Sua única apresentação naquela época foi quando ela se juntou a uma dúzia de músicos e atores em uma turnê pelos campi universitários para apoiar Senador George McGoverncandidatura presidencial de 1972.

Laurie estava finalmente pronta para voltar a atuar quando o diretor Brian De Palma ligou para ela sobre interpretar a mãe perturbada de Sissy Spacek em “Carrie”.

“Carrie” se tornou um sucesso de bilheteria

No início ela sentiu que o roteiro era uma porcaria, mas então decidiu que deveria interpretar o papel para rir. Só quando De Palma a repreendeu por dar um toque cômico a uma cena é que ela percebeu que ele pretendia que o filme fosse um thriller.

“Carrie” se tornou um sucesso de bilheteria, lançando uma mania de filmes sobre adolescentes em perigo, e Spacek e Laurie foram indicados para Prêmios da Academia.

Com seu desejo de atuar reacendido, Laurie retomou uma carreira movimentada que durou décadas. Na televisão, ela apareceu em séries como “Matlock”, “Assassinato, ela escreveu” e “Frasier” e interpretou a mãe de George Clooney em “ER”.