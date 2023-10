Causa da morte de Rudolph Isley: O que aconteceu com o lendário membro dos The Isley Brothers?

Rodolfo Isleyum dos membros fundadores do Irmãos Isleyfaleceu aos 84 anos. Conhecido por seus backing vocals nos sucessos icônicos do grupo, Rudolph deixa para trás um música legado que será apreciado por fãs em todo o mundo. Seu irmão Ronald Isley expressou sua dor, dizendo: “Não há palavras para expressar meus sentimentos e o amor que tenho por meu irmão. Nossa família sentirá falta dele. Mas sei que ele está em um lugar melhor.”

Rodolfojunto com seus irmãos Ronald, Vernon e O’Kelly, formaram os Isley Brothers quando eles eram adolescentes em Cincinnati em 1954. Infelizmente, a vida de Vernon foi interrompida quando ele morreu em um acidente de bicicleta no ano seguinte. Os irmãos restantes se separaram brevemente, mas eventualmente se reagruparam com Ronaldo assumindo os vocais principais e Kelly e Rudolph fornecendo suporte.

Embora Rudolph não assumisse frequentemente a liderança nos vocais, ele desempenhou um papel crucial no sucesso do grupo. Ele contribuiu para a composição e forneceu backing vocals em muitos de seus sucessos, incluindo “That Lady”, “Nobody But Me” e “Testify”, que contou com a participação de um jovem guitarrista chamado Jimi Hendrix.

Por que ele deixou a indústria musical?

Ao longo dos anos, Irmãos Isley passou por várias mudanças de gênero, do funk e disco ao quiet storm e R&B. Rudolph permaneceu dedicado ao grupo, mesmo quando os irmãos mais novos, Marvin e Ernie, ingressaram no final dos anos 1960.

No entanto, em 1989, Rudolph decidiu deixar a indústria musical e seguir carreira como ministro cristão. Isso marcou o fim de seu mandato com os Isley Brothers. Embora ele ocasionalmente se reunisse com seus irmãos ao longo dos anos, ele esteve ausente quando eles foram introduzidos no Hall da Fama do Rock and Roll em 1992.

Nos últimos meses, Rodolfo se viu envolvido em uma batalha legal com seu irmão Ronaldo sobre os direitos do nome Isley Brothers. Embora os detalhes da disputa permaneçam obscuros, é um triste fim para o relacionamento deles.

Com o falecimento de Rudolph, apenas Ronald e Ernesto permanecem como os membros sobreviventes dos Irmãos Isley. Fãs e colegas músicos expressaram suas condolências e prestaram homenagem a Rudolph Isley. O músico Questlove twittou: “RIP Rudolph Isley. Os Isley Brothers são um dos grupos mais importantes de todos os tempos.” Outro fã escreveu: “Obrigado pela música e pelas memórias incríveis. Descanse em paz, Rudolph”.

O icônico cantor morreu na quarta-feira em Illinois, embora a causa de sua morte ainda não esteja clara. No entanto, acredita-se que ele tenha sofrido um ataque cardíaco.