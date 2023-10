Causa da morte de Suzanne Somers: Do que a atriz morreu um dia antes de seu aniversário?

Hollywood está de luto pela perda da querida atriz Suzanne Somers, que a perdeu batalha de anos contra o câncer apenas um dia antes dela 77º aniversário.

A notícia de seu falecimento foi confirmada por seu assessor de longa data, R. Couri Hayque compartilhou isso Susana faleceu pacificamente em casa na manhã de 15 de outubro.

Suzanne Somers em ‘American Graffiti’, “Fiquei na frente das câmeras por cinco segundos e isso mudou minha vida”

Suzanne Somers em ‘American Graffiti’, “Fiquei na frente das câmeras por cinco segundos e isso mudou minha vida”Roberto Ortega

Ela estava cercada por seu amoroso marido, Alano filho dela Brucee família imediata.

A longa batalha de Somer contra o câncer

Suzanne Somers conhecia bem a adversidade. Ela lutou bravamente contra uma forma agressiva de câncer de mama por mais 23 anosdemonstrando notável resiliência e determinação inabalável.

Sua família havia inicialmente planejado se reunir para comemorar seu aniversário. 77º aniversáriomas agora eles se preparam para um enterro familiar privado, com um Serviço funenário a seguir no próximo mês.

Um amigo próximo do “Companhia dos Três” estrela revelada para Página seis que Susana faleceu ao lado do marido, Alan Hamelem sua nova “casa totalmente verde” em Palm Springs.

Seus momentos finais foram passados ​​em um sono tranquilo com seu amoroso marido ao seu lado.

A notícia comovente chega apenas três meses depois Alan Hamel revelou que Suzanne o câncer de mama havia retornado.

Somers estava morando com Câncer desde os 20 anos, tendo lutado anteriormente câncer de pele na casa dos 30 anos e superar “duas hiperplasia” na casa dos 20 anos.

Apesar dessas adversidades, ela manteve um espírito feroz e uma determinação para superar todos os desafios.

Somers alcançou a fama graças a “Three’s Company”

Em entrevista exclusiva com ET em julho, Susana expressou sua determinação inabalável, dizendo: “Vivo com câncer desde os meus 20 anos. E toda vez que essa merda aparece, continuo reagindo. Faço o meu melhor para não deixar essa doença insidiosa me controlar.”

Ela deu crédito à sua família, especialmente ao seu marido Alan e crianças, por fornecer apoio inabalável durante todo o seu batalha de décadas.

Suzanne Somers’ A carreira foi marcada por seu talento excepcional e um espírito resiliente.

Ela começou sua jornada como atriz no anos 70 e encontrou seu papel de destaque como Chrissy Neve sobre “Companhia dos Três” em 1977.

Embora ela tenha deixado o show em 1981 após uma disputa com a rede, ela voltou à rede de TV em 1991 com “Passo a passo,” onde ela tocou Carol Foster Lambert ao lado Patrick Duffy.

Além de sua carreira de atriz, Susana era conhecido como porta-voz do Thigmaster e foi autor de uma série de livros de saúde e bem-estar.

Seu impacto se estendeu à pista de dança quando ela apareceu no “Dançando com as estrelas” em 2015em parceria com Tony Dovolani.

Além de suas realizações profissionais, Suzanne a vida pessoal foi repleta de amor e família. Ela foi casada pela primeira vez com Bruce Somers em 1965 e teve um filho, Bruce Somers Jr.

Depois de se divorciar em 1968ela conheceu seu amor de longa data, Alan Hamelcom quem se casou em 1977.

Susana também se tornou um padrasto amoroso para Estêvão e Leslie Hamel do casamento anterior de seu marido e um amor avó para seis netos.