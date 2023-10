Causa da morte de Tim Wakefield, do Boston Red Sox, o que aconteceu com o arremessador de 57 anos?

A notícia de seu falecimento, do Boston Red Sox, Time Wakefield, abalou o mundo do beisebol depois que ele estava lutando contra uma forma devastadora de câncer no cérebro. O Boston Red Sox publicou uma mensagem emocionante no X.

Tim Wakefield estava lutando contra uma forma agressiva de câncer no cérebro

Boston escreveu imediatamente “Nossos corações estão partidos com a perda de Tim Wakefield. Wake personificou a verdadeira bondade; um marido, pai e companheiro de equipe dedicado, locutor amado e o maior líder comunitário. Ele deu muito ao jogo e a toda a nação Red Sox. Nosso mais profundo amor e pensamentos estão com Stacy, Trevor, Brianna e a família Wakefield.”

A notícia de seu falecimento foi recebida com muita tristeza por todo o mundo do beisebol, incluindo o jornalista Jared Carrabis, que afirmou “Cada palavra elogiosa que você ouviu sobre Tim Wakefield, pegue e multiplique por um milhão. É tudo verdade. Genuinamente uma das pessoas mais gentis, altruístas, atenciosas e generosas que já conheci. Estou de coração partido. Todo o amor e condolências à sua família. Descanse no poder, 49.”

Wakefield era admirado não apenas pelos arremessadores, mas também pelos rebatedores também devido à sua técnica impressionante com o knuckleball que foi um de seus movimentos preferidos para eliminar os rebatedores e parte do que ajudou o Boston Red Sox a quebrar a maldição do Bambino.

Controvérsia de Curt Schilling

No dia 28 de setembro, Schilling fez um anúncio em um podcast sobre o que Wakefield estava passando, ao mesmo tempo que afirmou que Stacy, a esposa de Wakefield, também estava passando por um tratamento contra o câncer de pâncreas..

A polêmica surgiu quando eles não deram permissão a Schilling para divulgar qualquer informação médica sobre sua condição.

Wakefield deixa sua esposa Stacy, seu filho Trevor e sua filha Brianna.