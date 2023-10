Causa da morte do renomado autor Anthony Holden: de que morreu o primeiro biógrafo do rei Charles?

Rrenomado Escritor britânico Anthony Holdencujo extenso corpo de trabalho incluía biografias, jornalismo e escritos sobre a Família Real, faleceu com a idade de 76.

Holden morreu em sua casa em Londres sobre 7 de outubroe seu filho Bem revelou que a causa da morte foram complicações de um Tumor cerebral e AVC.

Nasceu em Porto Sul sobre 22 de maio de 1947, Anthony Holden iniciou sua carreira jornalística no Eco da postagem noturna de Hemel Hempstead.

Mais tarde, cursou o ensino superior na Faculdade Merton, Oxfordestudo língua Inglesa e literaturae até apareceu no programa de perguntas e respostas Desafio Universitário.

Sua jornada jornalística o levou aos papéis do Editor dos EUA para o Observador e editor assistente da Tempos.

Holden contribuições notáveis ​​​​na área lhe renderam vários prêmios de imprensa ao longo de sua carreira.

Holden era um especialista da Família Real

Holden escritos muitas vezes centrados no Família reale ganhou notoriedade como colunista de fofocas do Horários de domingo em Londres.

Em 1979ele escreveu uma biografia do Príncipe Charles, que foi bem recebida, inclusive pelo Principe ele mesmo. Este trabalho esclareceu os desafios enfrentados pelo Principe e destacou sua educação única como o primeiro herdeiro a frequentar a escola e obter um diploma.

Holden escreveu publicações como “Suas Altezas Reais: O Príncipe e a Princesa de Gales” (1981), “Uma semana na vida da família real” (1983), e “Teste Real de Anthony Holden” (1983).

No final década de 1980, Holden foi convidado para escrever uma segunda biografia de Príncipe Charlesinvestigando a dinâmica complexa entre o Principe e Diana, Princesa de Gales. Esta biografia, intitulada “Carlos” e publicado em 1988retratou uma crescente desconexão entre o casal real.

O livro gerou um frenesi na mídia, com a Palácio expressando sua desaprovação do conteúdo. Apesar da polêmica,

Holden continuou a contribuir para a literatura com obras notáveis ​​como “William Shakespeare: o homem por trás do gênio”, “Laurence Olivier”, e “Por trás do Oscar: a história secreta do Oscar.”

Adicionalmente, Holden foi autor de mais de 40 livrosincluindo biografias de figuras históricas notáveis, como Laurence Olivier, Tchaikovsky, e Willian Shakespeare.

A vida pessoal de Holden

Anthony Holden deixa seus filhos Bem, Same Joebem como seus enteados, Bem e Siena Colegrave.

Holden também deixou quatro netos e seu irmão, Robin Holden. Ele também era neto de jogador de futebol Ivan Sharpe que ganhou um Medalhista de ouro olímpico para Inglaterra em 1912.

Em 1990, casou-se com a romancista Cynthia Blake, de quem permaneceu separado por uma década, mas não se divorciou.