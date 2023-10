CBHSF e prefeitura de Penedo assinam ordem de serviço para implantação da rede coletora de esgotos do município

Na tarde desta segunda-feira (09) o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e a Prefeitura de Penedo (AL) vão assinar a ordem de serviço para implantação da rede coletora de esgotos do Centro Histórico do município. A cerimônia de assinatura do documento desse projeto tão esperado será, às 13h30, na sede da Prefeitura, situada na Praça Barão de Penedo, 19.

Segundo o presidente do CBHSF, Maciel Oliveira, ao longo dos anos, as diversas atividades econômicas desenvolvidas na Bacia do Rio São Francisco têm sido responsáveis por gerar inúmeros impactos no meio ambiente e, sobretudo, em seus recursos hídricos. “O lançamento de esgotos

em córregos e rios é uma das principais causas da degradação de mananciais de água para abastecimento humano, provocando impactos ao ambiente e à saúde humana”, disse.

Penedo, município do Estado de Alagoas, possui, de acordo com o Censo do IBGE (2010), um índice de esgotamento sanitário atendido por rede geral de esgoto ou pluvial de 11,9% para sua população total. Ainda de acordo com o diagnóstico, 59% desses esgotos domésticos são direcionados para fossas rudimentares. Na zona rural, a situação é ainda mais problemática visto q u e apenas 0,8%da população é atendida por rede de esgoto, sendo mais de 67% atendida por fossa rudimentar. Além disso, quase 10% dos domicílios não possuem banheiro (IBGE,2010).

Buscando alcançar a Meta II.6 estipulada pelo CBHSF, a Agência Peixe Vivo, o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Penedo (AL), a Prefeitura e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), discutiram e validaram in loco as demandas preliminares para execução do projeto proposto, a partir de reuniões e visitas de campo. Foi proposta a interligação dos esgotos gerados no Centro Histórico de Penedo, eliminando o seu lançamento no rio São Francisco, visando assegurar ganho na saúde e melhoria da qualidade de vida da população da região. Atualmente, todo o efluente doméstico produzido no Centro Histórico de Penedo é coletado parcialmente e lançado sem qualquer tipo de tratamento diretamente no rio São Francisco, bem próximo à travessia de balsas de Penedo.

No ano de 2022, foi elaborado o projeto básico e executivo para a implantação do sistema de interligação dos esgotos gerados no centro histórico de Penedo, até a Estação de Tratamento do município. A implantação da rede de interligação, que contará com um investimento do CBHSF de R$2.405.682,48, faz-se necessária para eliminar o lançamento dos esgotos no rio São Francisco e visa assegurar ganho na saúde com melhoria da qualidade de vida da população da região. Com a realização deste empreendimento, espera-se que 100% da demanda de coleta e tratamento de esgoto do Centro Histórico de Penedo seja solucionada.

