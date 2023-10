CCJ aprova 740 cargos para o Concurso STM; Não perca essa chance!

O concurso STM (Superior Tribunal Militar) teve novas movimentações, com isso, aumenta-se as chances e maiores oportunidades de mudar de vida.

Veja mais detalhes.

Sobre o concurso STM

Na última quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o Projeto de Lei 3.535/2023, que autoriza a criação de 740 cargos para o concurso do Superior Tribunal Militar (STM), dos quais 240 são destinados ao provimento efetivo.

A expectativa agora é a análise do texto pelo Plenário.

O projeto de lei visa distribuir os cargos da seguinte maneira:

240 efetivos

149 analistas judiciários

91 técnicos judiciários

97 cargos em comissão

403 funções comissionadas

Além disso, é importante mencionar que já há previsão para um concurso STM em 2024, conforme anunciado em agosto pela diretora de Pessoal do STM, Ana Cristina Carneiro.

No último concurso, realizado em 2017 e organizado pelo Cebraspe, foram oferecidas 42 vagas para as carreiras de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, com avaliação dos candidatos por meio de provas objetivas abrangendo conhecimentos gerais e específicos.



As áreas oferecidas foram variadas, incluindo Administrativa, Análise de Sistemas, Contabilidade, Engenharia Civil, Estatística, Revisão de Texto, Serviço Social e Judiciária para Analista Judiciário, e Administrativa e Programação de Sistemas para Técnico Judiciário.

Salários concurso STM

Os salários para técnicos e analistas foram reajustados em 18,13%, atingindo os seguintes valores:

Técnico Judiciário: R$ 9.052,54

Analista Judiciário: R$ 14.852,66

Além disso, os servidores contam com benefícios como auxílio alimentação, auxílio pré-escolar (para filhos até 6 anos) e assistência médica. O cenário é promissor, e os interessados no concurso têm motivos para acompanhar de perto as oportunidades que surgirão.

