Cebraspe lidera como banca favorita

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está em uma fase crucial de seu desenvolvimento, na qual a seleção da banca organizadora está em andamento. De acordo com informações do Governo Federal, as instituições interessadas tiveram até a última quinta-feira, 26 de outubro, para submeter suas propostas.

Normalmente, a entidade que oferecer a melhor proposta em termos de custo e habilidades técnicas necessárias será escolhida para supervisionar e administrar o processo seletivo do CNU.

A saber, este evento abrangerá cerca de 180 cidades em todo o país, ocorrendo simultaneamente. Ainda de acordo com fontes do Governo Federal, o Cebraspe é um dos institutos que estão no páreo e, entre os concurseiros, é o favorito.



Concurso Nacional Unificado está em fase de contratação da banca

A Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, confirmou que as principais bancas organizadoras do país foram contatadas para participar do processo de seleção.

A lista completa das bancas procuradas para a organização do Concurso Nacional Unificado ainda não teve divulgação pública, mas a Ministra Esther Dweck confirmou que o Cebraspe está entre as instituições consideradas.

Ela mencionou que já elaboraram e enviaram o termo de referência para várias instituições com reconhecimento nacional e histórico de realização de concursos de qualidade.

O termo de referência desempenha um papel crucial, por servir como um guia para a criação do edital. Incluindo informações como o número de vagas, os cargos, os requisitos, o formato das provas e o cronograma proposto. Dessa forma, com base no termo de referência, as bancas elaboram suas propostas de preços para a organização do concurso.



Segundo as regulamentações do Concurso Nacional Unificado, publicadas no início de outubro, a expectativa é que a escolha da entidade organizadora se conclua até o dia 22 de novembro. No entanto, fontes do Governo Federal afirmaram haver um forte incentivo para que esse processo aconteça o mais rapidamente possível.

Cebraspe é a favorita dos concurseiros

A saber, uma pesquisa no Instagram, realizada pela Folha Dirigida, perguntou aos concurseiros qual banca seria sua favorita para organizar o CNU.

Então, o resultado da enquete, na qual 3.583 pessoas participaram, indicou o Cebraspe (antigo Cespe/UnB) como a banca mais preferida, com 45% dos votos. Em seguida, vem a Fundação Getulio Vargas (FGV) com 28%.

Por fim, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) ficou com 10% dos votos, enquanto outras bancas organizadoras somaram 17%.

O que é exatamente o Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado é uma iniciativa do Governo Federal que visa centralizar os concursos públicos previstos para este ano. A ideia central é tornar o acesso ao serviço público mais democrático, estendendo a aplicação das provas para além das capitais dos estados, seguindo o modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No concurso unificado, os candidatos têm a oportunidade única de competir por vagas em diversos cargos, pagando apenas uma taxa de inscrição. O valor dessa taxa será revelado posteriormente, permitindo que os candidatos se inscrevam de forma conveniente e eficiente para múltiplas oportunidades de emprego. Esta abordagem simplificada e acessível não apenas economiza tempo e esforço para os candidatos, mas também amplia suas chances de sucesso ao permitir que eles se candidatem a diversas posições em um único processo seletivo.

Desse modo, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), encarregado da organização do CNU, estabeleceu as seguintes datas previstas:

Edital: 20 de dezembro de 2023;

Provas: até março de 2024;

Resultado: até maio de 2024;

Cursos de formação, quando aplicável: até julho de 2024;

Posse dos novos servidores: até agosto de 2024.

É importante notar que a adesão ao CNU foi voluntária para os órgãos e entidades públicas com autorização para preencher vagas. Algumas instituições, como a Defensoria Pública da União (DPU), inicialmente mostraram interesse, mas optaram por não participar.

Estrutura das provas

O CNU adotará um modelo de prova composto por duas etapas: provas objetivas (de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos) e provas discursivas (de Conhecimentos Específicos).

Essas provas serão realizadas em um único dia, até março de 2024, simultaneamente em aproximadamente 180 municípios em todo o país.

As provas objetivas comuns a todos os candidatos abordarão três dimensões principais:

Valorização do ethos público, que avalia a inclinação para o serviço público e o compromisso com a função de servidor; Compreensão da realidade brasileira e das relações entre o Estado, abordando questões históricas e estruturais do Brasil; Relação das políticas públicas com o desenvolvimento nacional, medindo o conhecimento das necessidades de políticas públicas e aprimoramento do Estado.

Gostou de saber mais sobre o Concurso Nacional Unificado? O Cebraspe também seria sua escolha como banca organizadora do certame? Comente conosco, e volte sempre para mais atualizações sobre o edital!