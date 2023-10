Cédric Doumbé explica discurso antiviolência doméstica dirigido ao ex-técnico Fernand Lopez

Cédric Doumbé marcou um nocaute marcante no fim de semana passado, mas foi o que ele disse depois sobre o ex-técnico Fernand Lopez que causou muitos comentários.

Depois de nocautear Jordan Zébo em nove segundos em sua estreia no PFL no sábado, Doumbé usou parte de seu discurso de vitória pós-luta para criticar Lopez, acusando-o de estar envolvido em um incidente de violência doméstica com uma ex-mulher.

“Em França, participo muito de associações que lutam contra a violência doméstica”, disse Doumbé. “Então não é segredo que não gosto de Fernand Lopez, as pessoas sabem disso. As pessoas realmente não sabiam por que eu não gosto dele. Já faz um, dois, três, quatro, cinco anos que eu não queria falar sobre essa história porque queria proteger aquela mulher. Aquela mulher é minha nutricionista, então não queria expô-la. Eu só quero protegê-la, porque ela não merece uma exposição assim. Mas é a emoção com a emoção, só quero mostrar para as pessoas que simplesmente sai.

“Acabei de dizer a eles que não se trata de Jordan. … [Lopez] foi preso por isso. Esse tipo de coisa me dá quase vontade de chorar, porque eu realmente não gosto desse tipo de coisa. Por isso saí da academia dele porque até na academia todo mundo conhecia essa história, mas ninguém se mexe. Não gostei do clima da academia, do clima, por isso saí, porque não consigo trabalhar com um homem assim. Então, eu só queria compartilhar meus sentimentos com a multidão. Eu não fiz isso de propósito, simplesmente saiu.”

Os comentários pós-luta de Doumbé foram abordados logo depois por Lopez, que conversou com o Le Parisien para uma reportagem publicada na manhã de domingo. Ele revelou que foi condenado a quatro meses de prisão em 2018, após uma prisão por violência doméstica.

Lopez, proprietário e treinador da MMA Factory em Paris, afirmou que deu um tapa no então parceiro e depois se apresentou à polícia. Ele também alegou que seu ex-parceiro já havia praticado atividades físicas com ele, além de sua filha mais velha (de outro relacionamento) e sua neta. No artigo do Le Parisien, Lopez referiu-se às suas próprias ações como “inescusáveis”.

Doumbé e Lopez estão em disputa sobre a adequação do envolvimento de Doumbé na situação pessoal. Lopez disse que sua ex-mulher não queria que a situação fosse divulgada, enquanto Doumbé disse que estava grata por ver o assunto ser abordado.

“Ela me enviou uma mensagem, [and] ela disse: ‘Obrigada’ e disse que a justiça fez o seu trabalho, mas naquela noite eu fiz justiça para ela, então ela está muito feliz porque agora todos sabem”, disse Doumbé.

Lopez disse ao Le Parisien que considera o comportamento de Doumbé “perigoso” e que considera os comentários ofensivos para sua família.

Questionado se se arrependia de ter abordado o assunto em seu discurso pós-luta, Doumbé respondeu: “Na verdade, não”.

“Estou em paz com isso”, continuou ele. “Não me arrependo, porque se pudesse fazer mais, faria mais por ela, por todas as vítimas do mundo. Se eu pudesse fazer mais, faria mais, mas sou apenas Cédric Doumbé.”

Lopez esteve presente no PFL Europe, em Paris, e embora ele e Doumbé não tenham interagido diretamente, isso não significa que não tenha havido um momento de tensão entre eles após o término da luta de Doumbé.

“Eu o vi e, quando nocauteei o cara, estava apenas olhando para ele e ele olhou para mim”, disse Doumbé.

“[We said] nada”, continuou ele. “O que você quer que eu diga depois de nocautear o cara dele? O que você quer que eu diga? Ele nem entrou na jaula para treinar seu cara. Significa o que significa. Esse cara, eu não quero nem falar mais sobre ele.”