Cédric Doumbé sobre desrespeito ao contrato do UFC: ‘Eles estragaram tudo’

Cédric Doumbé pode fazer o UFC se arrepender de tê-lo perdido.

O multicampeão do GLORY Kickboxing fez uma estreia espetacular pelo PFL no último sábado em Paris, nocauteando Jordan Zébo em nove segundos na luta principal. “Le Meilleur” estava em negociações para ingressar no UFC em um show em Paris em setembro de 2022, mas não foi liberado para competir e a promoção acabou avançando.

Durante uma aparição em A hora do MMADoumbé foi questionado se ele acha que o UFC está repensando agora sobre perdê-lo para o PFL.

“Eu não pensei [the UFC]”, disse Doumbé. “Eles fizeram o que fizeram, eles estragaram tudo. Agora faço parte do PFL. Para mim, o PFL é o futuro. Eles estão indo muito bem, nós temos Francis [Ngannou] agora ele faz parte da equipe. Eu faço parte do futuro. Estamos mudando alguma coisa, estamos fazendo algo ótimo, então nem pensei [the UFC].

“Eles estão fazendo a coisa deles, eu estou fazendo a minha coisa, acho que sou o melhor, eles perderam alguma coisa, agora o PFL ganhou alguma coisa. … Claro, com certeza eles se arrependem [not signing me].”

Doumbé foi sem dúvida a estrela do show no evento PFL Europe de sábado, desde o momento em que saiu com um colchão prevendo a morte de seu oponente, até a finalização em si, até o discurso inflamado pós-luta que o viu chamar o ex-técnico Fernand Lopez por uma prisão anterior por violência doméstica.

Mesmo considerando as maiores lutas de sua carreira no kickboxing, Doumbé concordou que esta é a reação mais animada que ele já teve em uma de suas lutas.

“Acho que é por causa da localização atual do MMA em Paris”, disse Doumbé. “Agora é legal, antes não era legal. Agora é legal e o MMA está em toda parte na TV, no mainstream. As pessoas, antes de assistir futebol, não sabiam nada de MMA. Agora eles estão interessados ​​no MMA e as pessoas estão começando a se entusiasmar com o MMA, por isso eu acho que é muito grande, o hype é muito grande agora na França e acho que sou o número 1 na França até na frente do Ciryl Gane , com todo o respeito.”

“Acho que sou o líder, com todo o respeito”, acrescentou. “Estou muito longe do líder.”

Doumbé não pretende competir apenas na Europa, lembrando que o evento do último sábado foi apenas um veículo para ele estrear e receber um empurrão do PFL. O meio-médio de 31 anos planeja participar de um dos torneios da liga em 2024, com um prêmio de sete dígitos em jogo.

Antes disso, Doumbé espera que os casamenteiros encontrem um nome marcante para combiná-lo.

“Agora sou a maior estrela do PFL, logo atrás de Francis, porque ele foi o campeão mundial dos pesos pesados ​​do UFC”, disse Doumbé. “Agora quero fazer grandes lutas antes daquele torneio de US$ 1 milhão que tenho certeza que vou vencer. Quero fazer grandes lutas, como grandes superlutas, marmanjos como Jorge Masvidal, ou Nate Diaz, ou Anthony Pettis. Quero lutar contra esse tipo de cara porque sei que posso nocauteá-los. Eu sei que sou melhor que eles, então só quero mostrar ao mundo quem eu sou.”