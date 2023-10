CeeDee Lamb deixará os Cowboys? Comentários recentes de Jerry Jones parecem indicar que sim.

Dallas Cowboys proprietário Jerry Jones recentemente fez comentários sobre o wide receiver estrela do time, CeeDee Cordeiro, que geraram alguma polêmica. Quando questionado se deseja que Lamb receba mais oportunidades, Jones respondeu: “Não sei. O que quero ver é a bola espalhada por vários WRs/TEs.”

Esta declaração levou alguns fãs a especular que Lamb pode estar recebendo o “tratamento Amari Cooper”, referindo-se ao ex-recebedor do time que recebeu um grande contrato antes de ser negociado apenas dois anos depois. Um usuário X até sugeriu que Jones pode estar limitando intencionalmente as oportunidades de Lamb em seu ano de contrato para manter seus números baixos.

Apesar de Jones‘ comentários, Cordeiro é atualmente o principal recebedor dos Cowboys, com 358 das 1.089 jardas recebidas do time na Semana 5. Michael Gallup está em um distante segundo lugar com 180 jardas. Lamb também tem contrato com a equipe até 2023, com o Vaqueiros tendo exercido sua opção de quinto ano sobre ele por US$ 17,9 milhões.

No entanto, quando chegar a hora das negociações de extensão do contrato de Lamb, seu agente provavelmente estará negociando um acordo comparável ao dos principais recebedores da liga, como Tyreek Hill e Davante Adams, que ganham em média US$ 30 milhões e US$ 28 milhões anualmente, respectivamente. O agente de Lamb pode legitimamente defender um contrato semelhante se conseguir terminar a temporada com números comparáveis.

As negociações contratuais de Lamb serão difíceis

Felizmente para os fãs dos Cowboys, eles têm pelo menos mais uma temporada sob contrato com Lamb antes do início das negociações. Mas com o mercado de receptores largos continuando a explodir, estas negociações serão certamente árduas.

Resta saber se os comentários de Jones foram simplesmente uma tentativa de manter a influência em futuras negociações ou um sinal de um problema maior dentro da gestão da equipa. Independentemente disso, os fãs dos Cowboys estarão observando de perto o desempenho de Lamb e como serão as negociações de seu contrato nos próximos anos.