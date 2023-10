Celtics estão sendo duramente criticados por postagem insensível nas redes sociais sobre o tiroteio no Maine

Um tiroteio em massa ocorreu em Lewiston, Maine, na noite de quarta-feira, e de acordo com relatórios locais, pelo menos 22 pessoas foram mortas e dezenas de feridas. O suspeito ainda está foragido, com o A Polícia do Estado do Maine identificou o atirador como Robert Card.

Durante este trágico evento, pensamentos e orações foram oferecidos após o tiroteio. No entanto, o Conta do Twitter/X do Boston Celtics encontrou-se em apuros após a reação que receberam por um insensível postagem sobre a tragédia.

O agora infame tweet do Celtics

Os Celtics venceram o New York Knicks por 108-104 em seu primeiro jogo da temporada 2023-24 da NBAe eles postaram um gráfico com a partitura e Jayson Tatum, com a legenda ‘Nossos pensamentos e orações estão com todos em Lewiston, Maine.’

A postagem imediatamente recebeu reação dos fãs, que classificaram o tweet como insensível e inapropriado após uma tragédia recente. O Celtics apagou rapidamente a postagem e tuitou novamente ‘oferecendo pensamentos’ às vítimas do tiroteio, desta vez sem foto ou gráfico, bloqueando também as respostas.

As reações dos fãs

Os fãs estão rotulando este tweet como “um dos piores de todos os tempos”, sugerindo que eles deveriam ser multados pela NBA por postá-lo, e a pessoa que “acertou o tweet” deveria ser demitida pela organização.

Neste momento, as autoridades recomendam às pessoas da zona que fiquem em casa, pois o suspeito ainda está foragido e é considerado armado e perigoso.