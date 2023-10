Celular pré ou pós-pago: O que é melhor?

Saber escolher entre celular pré ou pós-pago é essencial para tomar uma decisão que seja condizente com as suas necessidades e com as suas realidades financeiras. Assim, você poderá usufruir dos benefícios da sua conta com maior equilíbrio.

Porém, afinal, qual é a melhor opção? Neste texto, reunimos algumas informações que podem te ajudar nessa decisão. Acompanhe para saber mais!

O que é melhor? Celular pré ou pós-pago?

Na realidade, existem pontos positivos e negativos no celular pré ou pós-pago. Isto é, não há o melhor caso, há o mais adequado para o seu estilo de vida e a sua forma de consumir esse tipo de serviço.

O ideal é avaliar o que pode fazer mais sentido para você, a fim de consumir com inteligência e de um modo que não prejudique as suas finanças.

Celular pré-pago

O celular pré-pago tem a grande vantagem de você ter um maior controle de quanto irá realmente pagar de conta de celular. Além disso, você pode optar por recarregar quando achar necessário, sem ter que pagar uma conta mensalmente mesmo sem usá-la.

Em contrapartida, nesse tipo de modalidade pode ser que o custo por chamada seja mais elevado em algumas operadoras. Para ilustrar, imagine que em uma operadora X você paga 30 centavos o minuto de ligação no pré-pago, enquanto no pós-pago esse valor pode cair para 20 centavos.

Obviamente, esse é apenas um exemplo para que você entenda que essa diferença de valor pode existir entre um tipo ou outro.

Outro ponto negativo do pagamento pré-pago é que se você não manter um controle do uso do celular, pode ser pego de surpresa quando o crédito acaba. A consequência pode ser a necessidade de recarregar mais de uma vez em um mesmo mês, o que pode aumentar os custos.

Entretanto, com um bom planejamento pode ser viável controlar os gastos e ter uma economia mais interessante em algumas situações.

Celular pós-pago

O celular pós-pago, por sua vez, traz uma liberdade maior para o usuário. Afinal, você não terá que avaliar, o tempo todo, se ainda tem crédito disponível para determinada ligação ou não. Ao mesmo tempo, pode ser perigoso se você agir de modo pouco controlado, ligando demasiadamente e sem ficar de olho na fatura. Afinal, no fim do mês, pode se surpreender com um custo elevado de telefone, de modo desproporcional.

Ao mesmo tempo, é importante lembrarmos que o custo por ligação ou minuto pode ser mais baixo no pós-pago. A ideia é, justamente, “cativar” o cliente para essa modalidade e assim aumentar a possibilidade de ganho da operadora. É por conta desses aspectos que o controle dos gastos deve ser bem feito.

Outro ponto interessante do celular pós-pago é que normalmente é possível encontrar promoções e pacotes sob medida. Só que, ainda assim, você assume que terá mais uma conta para pagar todos os meses. Por isso, é importante pensar bem sobre os prós e contra quando pensamos no celular pré ou pós-pago.

A decisão deve sempre considerar a sua realidade. Pense sobre isso!