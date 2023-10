Cenário de pesadelo de Neymar foi confirmado: LCA e menisco rompem completamente

Tpor meio de suas próprias contas nas redes sociais, o próprio Neymar confirmou o pior cenário após passar por exames médicos na perna esquerda. Durante o confronto da última terça-feira entre Uruguai e Brasil, Neymar sofreu o que parecia ser um ferimento grave e rapidamente começou a chorar de dor. Após o jogo, Neymar foi visto de muletas. O próprio jogador confirmou que sofreu uma ruptura completa do LCA e do menisco. Os piores temores foram confirmados, seu clube (Al-Hilal) também confirmou a notícia por meio de seu site oficial.

Neymar está lesionado? Sai na maca durante Uruguai x BrasilRoberto Ortega

A estrela do Al-Hilal sofreu a primeira lesão no joelho de toda a sua carreira aos 31 anos, uma jornada que o impediu de praticar o esporte que mais ama por um total de 2 anos completos. Entre as lesões que sofreu, Neymar já sofreu vários problemas musculares, já fraturou os dois tornozelos, fraturou uma costela e aquela famosa lesão na região lombar que sofreu contra a Colômbia na Copa do Mundo de 2014. Porém, Neymar nunca havia sofrido uma lesão no joelho como a que sofreu na última terça-feira. Desde 2020, Neymar já acumula 424 dias sem atividade por conta de lesões.

Neymar também pode perder a Copa América de 2024

Com a notícia, Neymar também passará por uma nova cirurgia e por um longo processo de recuperação do jogador de 31 anos. Seu objetivo principal parece bastante claro: recuperar a tempo de fazer o Copa América escalação que acontecerá nos Estados Unidos em 2024. A primeira partida do Brasil acontecerá no dia 20 de junho, ou seja, daqui a cerca de 8 meses. Esses tempos são extremamente apertados para Neymar retornar aos gramados. Em meio a seus intermináveis ​​​​problemas com lesões, muitos até consideram que Neymar estaria melhor se se aposentasse completamente do esporte. Mas sabendo de sua resiliência, Ney tentará voltar e continuar jogando de qualquer maneira.