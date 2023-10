Centenas de presos enquanto edifício do complexo do Capitólio era ocupado por manifestantes pró-Palestina

EUuma manifestação massiva em Quarta-feirasobre 300 pessoas foram presas por Polícia do Capitólio enquanto eles se reuniam dentro e ao redor do Complexo do Capitólio dos EUA para protestar contra o conflito em curso entre Israel e Hamas.

Os manifestantes, muitos deles organizados por uma grupo judaico de esquerdaestavam pedindo uma imediata fim da violência que tomou conta da região.

Manifestantes entraram legalmente no edifício do Capitólio

O protesto começou pacificamente enquanto os manifestantes expressavam as suas preocupações e exigências tanto dentro como fora do Complexo do Capitólio.

No entanto, um número significativo deles entrou no Edifício de escritórios da Cannon House através de diferentes pontos de entrada de segurança e se reuniram na rotunda, onde cantaram, oraram, seguraram cartazes e entoaram “Cessar-fogo agora!”

Dezenas de participantes usaram camisetas pretas com a mensagem, “Judeus dizem cessar-fogo agora.”

Polícia do Capitólio relataram que os manifestantes, incluindo rabinos, manifestaram-se no piso principal e em várias varandas, procurando pacificamente obter o atenção dos legisladores e instando-os a apoiar um cessar-fogo imediato no conflito.

Embora Polícia do Capitólio afirmou que os manifestantes podem entrar legalmente no Complexo do Capitóliosurgem problemas quando causam distúrbios.

O Prédios de escritórios da Câmara e do Senado dos EUAIncluindo Canhãoestão abertos ao público, mas exigem que os indivíduos passem por verificações de segurança.

No entanto, manifestações não são permitidas dentro dos edifícios do Congresso.

Protesto organizado por organização anti-sionista

A manifestação ocorreu após um evento semelhante no Casa Branca no início da semana, o que também resultou em numerosas prisões.

O porta-voz da polícia destacou que os manifestantes, como qualquer membro do público, podem entrar no Complexo do Capitólio sem problemas, desde que cumpram as regras e regulamentos.

Foi relatado que os departamentos de polícia das áreas vizinhas, incluindo Polícia Metropolitana de Washington e oficiais de Virgíniaforam chamados para ajudar na situação.

A manifestação foi organizada por Voz Judaica pela Pazum J progressivoorganização anti-sionista ewisho que levou uma multidão considerável do Shopping Nacional para o Capitólio dos EUA.

O protesto dentro Canhão começou por volta 14h30., e estimou-se que 300 para 400 manifestantes participaram dentro do prédio.

Embora a manifestação tenha sido em grande parte pacífica, a situação agravou-se quando manifestantes não cumpriram avisos parar de se manifestar, levando à sua prisão.

No início da noite, a rotunda foi liberada e a polícia continuou a processar as prisões.