CEO do Nubank faz ALERTA importante e brasileiros ficam atentos; Veja o que foi dito

Em uma entrevista à renomada revista Fortune, David Vélez, o fundador e CEO do Nubank, fez uma declaração contundente ao afirmar que 98% das criptomoedas disponíveis no mercado não são adequadas para serem consideradas como opções de investimento sólidas. No entanto, Vélez também destacou que o Bitcoin e alguns outros criptoativos se destacam como exceções nesse cenário.

“98% das criptomoedas não são ativos de investimentos reais. Acreditamos que o Bitcoin é diferente de tudo, e há alguns outros tokens que fazem sentido. Acreditamos no Bitcoin como um ativo no qual os consumidores devem investir e, portanto, oferecemos uma plataforma de investimento de criptomoedas”, afirmou

David Vélez reconheceu que a instituição bancária entrou tardiamente na corrida do mercado de criptomoedas. No entanto, o fundador do Nubank afirmou que não vê esse atraso como um impedimento, mas sim como uma oportunidade para desenvolver abordagens inovadoras nesse cenário, incluindo clientes que talvez nunca pensaram em investir em criptoativos. Vale lembrar que o banco digital divulga conteúdos informativos constantemente em seu blog.

“Estamos um pouco atrasados para o jogo, mas estamos muito focados em tentar diferenciar o que é apenas pura especulação do que é real em tecnologia no mundo das criptomoedas. Acredito que há risco em ambos os lados, se você pensar que tudo faz sentido ou que nada faz sentido nas criptomoedas — você só enxerga os extremos”, destacou o CEO do Nubank.

Saiba como comprar criptomoedas peço banco digital

O mundo das moedas digitais muitas vezes parece complexo e inacessível para a maioria das pessoas. No entanto, o banco digital informa que o Nubank Cripto foi desenvolvido para tornar o universo das criptomoedas acessível a todos, mesmo para aqueles que não são um expert em tecnologia.

O Nubank Cripto é uma plataforma que facilita a compra e venda de criptomoedas, desenvolvida para simplificar o acesso direto ao mercado de criptomoedas, tudo diretamente pelo aplicativo da empresa. Com o Nubank Cripto, os clientes podem comprar e vender criptomoedas utilizando o mesmo aplicativo que já utilizam diariamente

Para comprar uma das criptomoedas disponíveis, basta acessar a seção “Cripto” no aplicativo do Nubank. Vale lembrar que quando a plataforma foi lançada, o Nubank optou por disponibilizar as duas principais criptomoedas do mercado: o Bitcoin e o Ethereum, também conhecido como Ether.



A jornada cripto do Nubank

O Nubank ingressou no mercado de criptomoedas em 2020, inicialmente permitindo exposição a fundos de investimento relacionados a criptoativos. Em 2021, o banco digital adquiriu Bitcoin para sua estratégia de tesouraria e ofereceu investimentos em ETFs de BTC.

Em 2022, o Nubank firmou uma parceria com a Paxos, permitindo a compra e venda de Bitcoin e Ethereum pelo aplicativo do banco, alcançando mais de 2 milhões de usuários de criptomoedas. Já em 2023, a empresa lançou sua criptomoeda, a Nucoin, com uma valorização de 1900% durante um pico de alta, e anunciou serviços de custódia em parceria com a Fireblocks, além de ser selecionado pelo Banco Central para testar o Drex.

Desde a aquisição de Bitcoin até o lançamento de sua própria criptomoeda, o Nubank demonstrou sua capacidade de abraçar as mudanças e oferecer soluções inovadoras a seus clientes. Mais informações sobre o Nubank podem ser obtidas nos canais oficiais da empresa.