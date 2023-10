Chad Ochocinco tenta armar para Shannon Sharpe com Kim Kardashian

EUparece Taylor Swift e Travis Kelce poderá em breve enfrentar uma rivalidade para ser o maior casal poderoso americano.

Isso é porque Chad Ochocinco anunciou que vai tentar conseguir Shannon Sharpea atenção voltada para Kim Kardashian.

Kim Kardashian é vaiada em voz alta no Rams vs Cowboys

Os comentários vieram em um episódio do Nightcap with Unc and Ocho Podcast, do qual Sharpe é membro ao lado Oito Cinco.

O wide receiver aposentado fez uma comparação com seus estilos de vida, observando que ambos são pessoas focadas e ocupadas e isso pode ser um bom presságio para uma possível união.

“Você não tem nenhuma velhinha né, e eu te disse que estive pesquisando, procurando e conversando com algumas pessoas,” Ocho disse ao seu homólogo.

“Eu vi Kim [Kardashian]. Ela disse: ‘Oh, estou procurando um homem mais velho depois da minha separação de Pete Davidson‘ e eu fico tipo ‘Oh, merda, isso é loucura’.

“Vocês seriam como Power Rangers, como um casal poderoso.”

Shannon Sharpe começará a namorar Kim Kardashian?

Sharpe no entanto, minimizou a possibilidade, apontando que deseja permanecer bem longe de Kanye Westo olhar.

— Senhor, tenha piedade — respondeu Sharpe.

“Homem, Kanye não vai escrever uma faixa dissimulada sobre mim!”

As verdadeiras motivações de Chad Ochocinco

O podcast deles atualmente tem uma classificação de cinco estrelas, mas Oito Cinco está buscando maior estrelato para seu canal de discussão da NFL.

“Pense no que aconteceu com Travis Kelce“, continuou o jogador de 45 anos.

“Taylor Swift entrou em sua vida e tudo disparou exponencialmente.

“Pensar sobre o que Kim posso fazer pelo Club Shay Shay. Você precisa repensar isso porque não está pensando direito agora.”

Desde que Kelce e Swift começaram a namorar, a popularidade entre o tight end do Kansas City Chiefs e sua equipe explodiu, com as vendas de camisas para ele aumentando 400 por cento.

“Se eu saísse com Kim Kardashian, cara, vamos acordar amanhã e Unc e Ocho teriam dois milhões de assinantes”, admitiu Sharpe.