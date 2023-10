Chamador do 911 afirma que adultos tentaram esconder o incidente com tiroteio em uma criança

Os adultos na sala quando uma criança de 3 anos se matou com uma arma desacompanhada tentaram encobrir o incidente sangrento… pelo menos de acordo com a mulher que ligou para o 911.

No áudio do despacho, obtido pelo TMZ, a pessoa que ligou diz que não está em casa, mas foi informada do tiroteio e corre para ajudar. Ela não tem certeza se alguém na casa ligou para o 911, e o despachante não consegue encontrar nenhuma ligação anterior sobre o tiroteio.