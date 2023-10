Charles Barkley desafia Adam Silver sobre os incidentes de violência doméstica na NBA: O que estamos fazendo para resolver isso?

NComissário BA Adão Prata foi abordado sobre um assunto muito desconfortável na noite de abertura da nova temporada da NBA pelo analista da TNT e membro do Hall da Fama do basquete Carlos Barkley.

Houve uma série de graves alegações de violência doméstica feitas contra jogadores da NBA nos últimos meses e anos, levando muitos a dizer que há uma espécie de epidemia no esporte.

Adam Silver responde à difícil pergunta fora do roteiro de Charles BarkleyParker Johnson

Barkley queria saber o que Prata planeja fazer sobre isso. Sua pergunta veio durante um segmento ‘Inside the NBA’ com Prata antes de o Nuggets de Denver e Los Angeles Lakers avisado na noite de estreia.

Houve ligações para um intervalo comercial, mas Barkley disse que tinha uma pergunta séria a fazer Prata.

“Houve alguns incidentes perturbadores de violência doméstica na NBA neste momento, então o que estamos fazendo para resolver isso, porque não se pode colocar as mãos nas mulheres?” ele perguntou ao comissário

“Devíamos estar na vanguarda nos esportes. Então, o que vamos fazer como liga sobre isso?”

A resposta de Adam Silver a Charles Barkley

A resposta de Prata foi inicialmente evasivo, pois afirmou que a NBA não está competindo com outros esportes para estar na “vanguarda” do assunto.

“Estamos tratando disso”, disse ele.

“A nossa associação de jogadores, crédito para eles, implementamos um processo sobre como lidamos com acusações de violência doméstica, mesmo antes de serem processadas.

“Parte disso vai para o treinamento e aconselhamento de nossos jogadores para garantir que eles entendam, em situações de alto estresse, que nunca devem recorrer à violência contra ninguém.”

“Temos profissionais de aconselhamento de última geração lidando com nossos jogadores, mas é claro que se um cara ultrapassar os limites as consequências serão enormes.”

De acordo com o The Athletic, uma fonte do canal confirmou que Barkleya pergunta de sobre violência doméstica não estava no roteiro.