Charles Oliveira confirma planos de marcar revanche contra Islam Makhachev: ‘Sou o próximo da fila’

Charles Oliveira acredita que já faz algum tempo que conquistou sua segunda chance contra Islam Makhachev, e nada do que viu no UFC 294 o fez mudar de ideia.

O ex-campeão deveria ser o homem que enfrentaria Makhachev no último sábado, mas depois de sofrer um grande corte acima do olho no dia em que deveria voar para Abu Dhabi, ele foi forçado a desistir. O campeão peso pena Alexander Volkanovski interveio com 12 dias de antecedência para uma revanche, mas perdeu para Makhachev por nocaute no primeiro round.

Logo após a notícia da saída de Oliveira, ele disse ao MMA Fighting que espera estar pronto para lutar novamente em breve e presume que seu próximo adversário ainda será Makhachev. Ele permaneceu confiante em abordar o assunto em A hora do MMA após o UFC 294.

“Quem quer que o UFC diga que vai lutar, vai lutar”, disse Oliveira por meio de um tradutor. “Todo mundo sabe que sou o próximo. Primeiro no ranking, vindo de uma grande vitória e pronto para lutar como antes. Eu estava pronto para aquela luta até [the cut] aconteceu, e eu sou o próximo da fila.”

Makhachev tem uma lista firme de adversários esperando por ele, com Oliveira esperando sua revanche, Justin Gaethje fazendo campanha para sua chance e o reserva oficial do UFC 294, Mateusz Gamrot, também possivelmente reivindicando uma oportunidade de campeonato.

Há também a chance de Makhachev subir para o peso meio-médio, já que ele mencionou querer enfrentar o campeão Leon Edwards ou Colby Covington após o confronto em dezembro.

Tudo o que Oliveira pode fazer é esperar, e se acabar brigando com outro pelo título interino, que assim seja.

“Ninguém disse nada”, disse Oliveira quando questionado sobre quaisquer atualizações dos matchmakers do UFC. “Eles sabem quem eu sou, sabem o que sou, sabem que vou treinar para ser campeão. Estou treinando e me preparando para isso. Eles sabem o que eu sou. Eu não luto por dinheiro. Luto para fazer história e luto pelo meu legado. Então vou continuar treinando, continuar me preparando e tentar chegar a 100 por cento como estava antes dessa luta. Quando estiver 100 por cento, estarei pronto para lutar.”

“Eu quero o cinturão”, acrescentou mais tarde. “Quem tem esse cinturão, não importa quem o tenha. Eu quero esse cinto.

Uma lição que Oliveira tirou após o UFC 294 é que o campeão dos leves parece mais formidável do que nunca. No primeiro confronto no UFC 280, Makhachev finalizou Oliveira no segundo round após dominar a maior parte da luta para conquistar o cinturão vago.

Por mais decepcionado que Oliveira estivesse por não ser o homem do octógono em Abu Dhabi, ele não pôde deixar de ficar impressionado com os dois lutadores.

“Eu já disse isso antes”, disse ele. “Isto só serve para mostrar as coisas que eu disse antes, a evolução do jogo do Islão em pé. Que leitura ele teve daquela luta. Comecei a chutar baixo e acabei chutando alto.

“Parabéns a ele, todos os apoios para ele, e também todos os apoios para Volkanovski por realmente aceitar aquela luta em pouco tempo. Todo o respeito a ambos, são grandes lutadores, obviamente o Islão é um grande campeão, e todo o respeito a ambos os lutadores. Isso mostra a evolução dele como lutador de MMA.”