Charles Oliveira explica decisão de desistir da luta principal do UFC 294

Charles Oliveira será substituído por Alexander Volkanovski na luta pelo título dos leves no UFC 294, no dia 21 de outubro, e explicou nas redes sociais que o corte sofrido no último treino no Brasil foi “profundo” demais para correr o risco de não estar 100 por cento na luta noite.

O UFC anunciou oficialmente a mudança na noite de terça-feira, e Oliveira usou sua página do Instagram para abordar o incidente.

“Alguns de vocês já sabem que estou fora do card do UFC Abu Dhabi”, disse Oliveira. “No meu último treino no Brasil antes de viajar, bati cabeça no treino e sofri um corte profundo que precisou de oito ou nove pontos, algo assim, não sei ao certo. É um corte profundo demais para poder lutar, se recuperar em tão pouco tempo e poder fazer uma grande luta.”

Oliveira disse que a decisão de deixar a luta principal do UFC 294 foi tomada por sua equipe ao lado dos chefões do UFC para garantir que ele possa “estar 100 por cento pronto para a próxima”. Ainda não está claro se Oliveira terá a chance pelo cinturão assim que se recuperar da lesão.

“Todo mundo sabe da importância dessa luta”, disse Oliveira. “Não é só uma luta, é uma luta pelo título, então teve muita coisa envolvida. Não queríamos ir para lá despreparados. Eu sei que muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão falar, mas é uma luta importante para nós e não poderíamos estar lá com os nossos 80 por cento, tínhamos que estar 120 por cento preparados para isso.”

O UFC 294 acontecerá na Etihad Arena e será transmitido ao vivo em pay-per-view. A co-luta principal também está em risco depois que o CEO do UFC, Dana White, revelou que a empresa está procurando um novo oponente para Khamzat Chimaev, depois que Paulo Costa revelou que fez uma cirurgia no cotovelo semanas antes do evento.